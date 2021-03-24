好市多名牌外套狂降2千引搶購 苦主現身哀嘆：我太早買了

好市多名牌外套狂降2,000元！一名網友在逛好市多時意外發現知名服飾品牌的長版外套正在特價中，一件原價3,299元的外套只要1,200元就可以輕鬆入手，相當於3.6的折扣，讓許多網友直呼太便宜，消息一出立刻掀起搶購潮，但也有早已購買的網友哀嘆「實在太早買了」。

這名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」PO文分享，他在好市多內湖店發現知名服飾品牌Tommy Hilfiger的長版連帽外套從原價3,299元下殺至1,200元，只可惜現場只有L和XL尺寸，並非每個人都合適。

消息一出立刻引起大批網友留言，表示「今天該來內湖走走了」、「可以買，當工作外套都便宜」、「可以先買呀！年底冬天時候就能派上用場」、「週日去汐止也有，但是價格是1,497元」、「台南上次看只剩L，重點是還要3,000多元耶！」，還有試穿過的網友特別提醒，「之前有試過美版的SIZE，L無法（身高181公分、體重75公斤），要穿M的才可以，給大家參考」。

其中，也有網友指出這款外套相當厚重，似乎不太適合台灣氣候，有人就提到「這大概只有衝合歡山才用得到吧」、「台灣越來越少機會穿羽絨外套了！」、「超級厚重，一拿就嚇到放回去了」，還有網友抱怨明明不久前才買的，但自從買了這一件特價外套之後，「路上一堆人穿一樣的」。