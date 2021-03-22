女子好市多結帳「滾出兩顆」可頌 釣出一票苦主：深有同感

知名大賣場「好市多」以多元且物美價廉的美式大包裝商品打進台灣市場，不少民眾喜愛在假日驅車前往，盡情採買補貨一番。不過日前有女網友無奈表示，好市多商品盒子似乎不夠牢固，讓她在結帳時發生悲劇，一整盒剛買好的可頌滾了兩顆出來，她又不好意思拿去退換，只好認衰丟掉。

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，分享自己例行去好市多補貨家庭早餐，買了奶粉、麵包、鋁箔包飲料與一大盒紅豆麻吉可頌。沒想到結帳時因為手忙腳亂，加上好市多的塑膠盒子不夠緊密，導致剛結完帳的可頌其中兩顆滾出，卡在推車縫隙，讓她直喊「悲劇！盒子好像不太緊欸⋯⋯但不好意思去退。」

此貼文曝光後，釣出許多苦主表示深有同感，「好市多的點心都一定要雙手捧好、放好，結帳完趕快去貼膠帶貼好，這種盒子太容易開了。看過一個阿伯騎機車，腳踏墊放泡芙，轉個彎，半盒不見了⋯⋯」、「我會默默放回盒子裝作沒事，然後給我弟吃」、「我買的時候，放車副座上，轉彎時，也滾出來」、「盒子真的不緊，之前買可頌也是在結帳時要拿上去差點全部撒出來，還好先生反應夠快救回來」。

也有資深買家表示遇到這種狀況可以直接請店員換貨，「結帳帥哥美女們如果看到，會立馬通知其他同事補上全新一份給您，這是好市多全台SOP，現場我看過很多遍，例如洗衣精，鮮奶車倒（打翻）」、「之前結帳時，前面一個小弟弟幫忙把大理石麵包要放上結帳輸送帶，結果打翻！工作人員也是立馬著跟他媽媽說我們拿一份新的給你，那媽媽也是一臉不好意思」、「有衛生疑慮就去退，別跟健康過不去」。