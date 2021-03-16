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台中限定？石二鍋檸檬冬瓜冰沙 網驚：這裡也買得到

聯合新聞網 / 綜合報導
網友驚訝大賣場可以買到石二鍋的檸檬冬瓜冰沙。圖擷自臉書「我愛全聯-好物老實説」
網友驚訝大賣場可以買到石二鍋的檸檬冬瓜冰沙。圖擷自臉書「我愛全聯-好物老實説」

這幾年異業或是聯名合作正夯，尤其是食品大賣場，不時推出聯名款食品來滿足消費者的嘴和胃。有網友意外發現在大賣場可以買到石二鍋的檸檬冬瓜冰沙，讓看到貼文的其他網友驚聲尖叫「不用特別去石二鍋喝這個了」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼出照片，照片中手持一杯石二鍋的檸檬冬瓜冰沙，還說「夏天還沒來，但吃冰不分季節，這是今天的新發現」，強調全聯台中大昌門市「也賣石二鍋冬瓜檸檬冰沙」，順便提到售價是48元。原PO還說，這只能在小朋友睡覺後，才能獨自享受。

PO文一岀，吸引不少同好網友目光，紛紛留言回應「太酷了」、「居然有賣這個耶」、「這個我有興趣呀」，也有網友回應「小孩去吃石二鍋都一定要飯後來一杯」、「石二鍋是被火鍋耽誤的飲料店啊！檸檬冬瓜好喝，喝起來」、「被火鍋耽誤的檸檬冬瓜冰沙專賣店」，更多網友建議「以後石二鍋主業真的就賣這個了吧」。

但有些網友沮喪的表示「剛去我們這的全聯沒看到有賣」、「我覺得太貴了」、「超好喝，如果想喝買不到，迷客夏的冬瓜檸檬味道跟石二鍋超像」，多數網友表示「其實可以直接走進石二鍋買外帶」。

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