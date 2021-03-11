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好市多「1公里保鮮膜」全搶光 網曝優勢：可以用到天荒地老

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多自家品牌推出的一款保鮮膜竟有長達近1公里的超大容量，引起一波搶購熱潮。圖擷自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區
好市多自家品牌推出的一款保鮮膜竟有長達近1公里的超大容量，引起一波搶購熱潮。圖擷自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區

好市多商品以大份量、超值價格優點深受消費者喜愛，日前就有民眾逛好市多時發現一款超狂的「廚房神器」，這款「將近1公里」的保鮮膜讓許多家庭用了3年還用不完，許多家庭主婦因缺貨苦等，就連店家補貨也立刻被搶購一空，在網上掀起一波熱潮。

一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文推坑好市多自家品牌的保鮮膜，這款保鮮膜共有2種尺寸，小支包裝寬度30.16公分、231.03公尺，大包裝尺寸則有寬30.48公分、914.4公尺，將近「1公里」的超大容量讓許多家庭主婦瘋搶，目前不只實體店面難買到，就連好市多網路購物平台也早就銷售一空。

原PO進一步表示，雖然大支保鮮膜的價格要459元，但總長度竟足足有小支包裝的4倍之多，且價差只差90元，對使用量較大的家庭而言是非常划算的選擇。

好市多自家品牌推出的一款保鮮膜竟有長達近1公里的超大容量，引起一波搶購熱潮。圖擷自好市多官網
好市多自家品牌推出的一款保鮮膜竟有長達近1公里的超大容量，引起一波搶購熱潮。圖擷自好市多官網

許多家庭主婦苦等著補貨消息，一見上架就立刻手刀搶購，有人就留言表示，「真的好用又划算」、「超好用，用到天荒地老」、「上禮拜四在中壢店才買一組小的，終於等到貨了」，其中更有人分享到「我家買到現在使用邁入第3年」、「我用了第2年了，也用不到半捲」、「我小支就用很久，大支不知何年了」。

另外，好市多官網也提醒民眾，這款保鮮膜限用於微波爐專用餐具，保鮮膜與食物須距離2.5公分，並在保鮮膜上開小洞以利蒸氣散出。

Costco

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