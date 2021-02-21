他問「心目中的超商甜點王」 網狂推這一樣：2天想吃一次
台灣便利商店隨處可見，不僅服務項目多元，且販售的商品五花八門，讓民眾相當依賴。近日就有一名網友好奇發問「心目中的超商甜點王是？」立刻引來眾人分享答案。
原PO在PTT發文表示，最近超商甜點新品真的是很多，「一大堆聯名的商品，但大部分都只是嚐鮮買一次而已，會一買再買的還是常吃的那幾樣老牌商品」，因此上網詢問網友「自己心目中的超商甜點王」。
貼文一出，網友紛紛留言表示「檸檬塔」，直呼「檸檬塔，大概2天想吃一次的頻率」、「檸檬塔，目前真的最強欸」、「檸檬塔，便宜又好吃，酸度夠，放在冷凍拿出來剛剛好」、「檸檬塔真的推」、「檸檬塔，覺得比外面甜點店的還好吃」。
此外，還有網友推薦「提拉米蘇泡芙，可惜沒了」、「雙餡泡芙，超經典超喜歡的」、「芋泥塔，我超級愛」、「草莓玫瑰乳酪塔！超商甜點巔峰」、「巧克力派司，吃了幾十年依舊是我的最愛」。
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