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找超久終於有了！好市多見「骨灰罐紅茶」網狂推：加鮮奶超好喝

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾大推這款紅茶茶包，有人表示加鮮奶超好喝，CP值很高。 圖／Costco好市多商品經驗老實說
民眾大推這款紅茶茶包，有人表示加鮮奶超好喝，CP值很高。 圖／Costco好市多商品經驗老實說

知名美式賣場好市多(Costco)商品種類眾多，還不時推出誘人優惠，讓人想一去再去。一名網友分享了自己尋覓超久，終於在汐止好市多發現的一款「紅茶茶包」，但因為外包裝罐子實在很像「骨灰罈」，也成了另一個笑點，目前該則貼文已經超過2千人按讚。

網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」發文「恭賀太后！尋找已久終於尋到了！」其實這是一款紅茶茶包，外包裝是「蒂芬妮綠色的鐵罐子」，一罐一罐整齊的陳列販售。

但因為外罐實在太像「骨灰罈」，因此網友也開始開玩笑說「這真的不錯，裡面紅茶可以喝，罐子可以當存錢桶，以後還能住...」、「初一十五記得去擦一擦」、「這外觀感覺真得不錯，住起來應該很舒服」。

也很多人認真大推這款紅茶「太好了，終於等到」、「紅茶特好喝」、「不小心手滑了3罐」、「少許開水泡開之後+鮮奶+糖包=鮮奶茶，真的好好喝」、「這真的很超值！茶包泡起來也不苦澀！很順口好喝」。

好市多

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