好市多1400元巨型風車他嫌貴 網熱議：貧窮限制了想像

美式大賣場好市多（Costco）不僅商品種類眾多，價格也非常實惠，還時常推出特殊的物品，吸引不少民眾前去消費挖寶，一名網友日前看到好市多販售一種巨型風車，售價將近1400元，他覺得有點貴也不知道有什麼用途，於是發文詢問鄉民們看法，多數人都認為不算貴，因為「藝術無價」。

從原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的兩張照片可看到，這個「花朵形狀風車」高度有213公分，售價1399元，旁邊商品說明寫道「本產品適用於戶外裝飾，花朵造型為庭園增添美感」，對此原PO好奇想知道將近1400元的風車不便宜，到底買了要做什麼用途，還是只是為了好看而已嗎？

網友們紛紛提出哪些人會買，「民宿餐廳老闆們也許需要」、「做生意的吧」、「家裡住別墅、有中庭的就會放，還蠻漂亮的」、「有些人家中庭院造景會買啊」、「如果我有50坪大庭園，肯定買一個來插，還要買一組鞦韆椅」、「家有大庭院的人才懂得欣賞這種美感」、「店家可以買來裝飾呀，有些東西不是你用不到別人就不會用耶」。

風車的價錢也成為討論的焦點，「貧窮限制了想像」、「工藝1399我覺得便宜啊」、「藝術無價，更貴的藝術都有」、「在有錢人眼裡根本就是一塊三毛九點九」、「根據風車的金屬材料和工藝估算，1400真的很便宜」、「以裝飾來說，很便宜捏」、「貴，從來不是商品的問題，是你的問題」、「1400元提升居家空間品味…超便宜啦」。