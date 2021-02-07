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賣場撿便宜要注意！員工曝「3地雷」別買：送我都不要

聯合新聞網 / 綜合報導
賣場員工曝「3地雷商品」，提醒民眾再便宜也別買。示意圖／ingimage
賣場員工曝「3地雷商品」，提醒民眾再便宜也別買。示意圖／ingimage

2月11日就是農曆春節，許多超市、百貨紛紛祭出折扣優惠，準備搶攻這一波過年商機，不過，有賣場員工提醒就算再便宜，也千萬別買「3樣地雷商品」，並直言「送給我都不要」。

搜狐號《小乾倩倩的美食遊戲》表示，年節期間，各大賣場、百貨開始辦起促銷活動，像是買一送一和大降價，令許多人看了心動不已，值得注意的是，有「3樣商品」再划算也別放入購物車結帳。

1.散裝堅果

堅果屬於健康零食，非常適合大小朋友享用，但建議大家買盒裝堅果，因為散裝堅果雖然便宜，但長時間暴露在空氣中，容易染上細菌與灰塵，甚至出現受潮發霉的現象，口感也比較不好。

2.水果拼盤

水果拼盤待客十分方便，由於不用自己動手削，因此受到民眾喜愛，不過拼盤內所用的水果品質及賣相較差，所以建議大家勤快一點，買新鮮水果回家動手切。

3.糕點零食

過年期間必備的糕點零食，為各大超市重要的業績銷量，為了吸引民眾目光，業者都會減價促銷，如果大家要趁機搶便宜，記得睜大眼睛仔細挑，不然容易買到即期或過期品，因為員工難免會出錯。

零食 春節

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