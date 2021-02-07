逛全聯「尾隨店員」身後 理由曝光網秒懂：改不掉的習慣

超市、超商為了不造成食物浪費，針對即期品會推出打折優惠，藉此增加消費者購買的慾望。一名女網友透露，逛全聯經常緊跟在店員身後，並曝光此行為的原因，沒想到竟釣出不少人直言「真的改不掉這習慣」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，「我得了一種病，像沒有靈魂中邪一樣，傻傻跟著換標籤的工作人員，他貼什麼我就跟著拿什麼」，只見折扣商品有玉米、透抽、雞翅、土魠魚和2盒豬肉片，戰力成果十分豐富，不過缺點是「到家後才開始苦惱要怎麼組合這些食材」。

貼文一出，網友留言回應，「跟妳一樣，像狗仔跟在換標籤的人後面」、「我也很常尾隨店員」、「哈哈，原來我不孤單」、「那工作人員應該很心慌」、「員工表示：壓力山大」、「真的，看到打折就想都拿」、「不買對不起自己啊！」

也有人提供食材的料理方法，「透抽炒三杯最對味」、「玉米煮湯或割玉米粒下來炒蛋」、「雞翅直接烤或放入氣炸鍋，配啤酒吃超爽」、「魚可以切塊裹粉煮麵」、「肉片醃好後可以跟青菜一起炒，或者是當火鍋肉片煮湯」。