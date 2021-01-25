台唐吉軻德開幕擠爆引日媒好奇 這產品也熱銷好意外

日本知名連鎖百貨「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣店於1月19日正式開幕。店內網羅各式日本點心、雜貨，吸引大批民眾不惜排隊數小時，也想搶進店裡爆買採購。如此高人氣也引發日本媒體好奇，並分析背後成因。

根據日本媒體「ディリー新潮」的報導，在新冠肺炎疫情壟罩下開店，理應具有風險。不過台灣的日本藥妝達人鄭世彬指出，由於將近一年沒辦法出國，因此許多台灣民眾對日本商品的需求高漲。藥妝方面還可以靠松本清、日藥本舖等店家購買，至於購入日本零食的管道，就被寄望在唐吉軻德上，因此現在開店反而是最佳時機。

鄭世彬進一步指出，2月將迎來台灣農曆年，高人氣的日本點心正好可以買回去送禮，或與家人共享。另外，台灣人生活作息偏晚，本來就有很多從深夜開到早上的店家，因此營業24小時的唐吉軻德正好命中這個習慣，而且販售的又是日系商品，熱潮有望能再持續一陣子。

報導記者實地到台灣唐吉軻德店家採訪，發現日系的化妝品、點心等品項銷路極佳。而就連烤地瓜都大排長龍，倒是讓記者感到意外。不過記者也指出，唐吉軻德的烤地瓜在泰國、新加坡等地，都因為比在地烤地瓜香甜濃郁，成為熱銷商品之一。

記者認為，現在日本受到少子、高齡化影響，國內市場萎縮難以避免，因此靠著擴張海外，推廣「made in japan」品牌的魅力，是未來活化日本經濟的重要方向。