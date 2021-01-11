店員忙補貨！好市多「特價夯品」遭瘋搶 網驚：有人搬一車

美式賣場好市多（Costco）每回上架熱門商品，總會掀起一波搶購風潮。近日有網友逛賣場時發現，民眾紛紛搶買特價中的知名咖啡豆，熱銷盛況令工作人員來不及收拾成推的空紙箱，畫面在網上曝光，眾人看完不禁笑說「現實版的蝗蟲過境」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，逛賣場時瞥見大家全擠在這區域，讓他好奇的停下腳步查看，只見工作人員不停上架補貨，地上擺著一疊又一疊的空盒，讓人看了瞠目結舌。

眾人瘋搶的商品正是「星巴的綜合咖啡豆」，原價625元限時優惠只要475元，直接現省150元，難怪吸引不少顧客搶購。原PO透露，經過的人幾乎人手一包，在好奇心驅使下，自己也搬了一包回家。

貼文一出，網友留言回應，「我覺得好喝耶」、「其實星巴克的黃金烘培的確很好喝」、「我一天喝好多杯，每次看到都會買」、「我也看到有人搬了一車」、「中壢店也是搶購盛況」、「其實還不錯，而且便宜很多，不拿對不起自己」。

但也有人表示，「這不用搶，在蝦皮買的咖啡豆比這個黃金豆好喝太多了」、「就很一般，是有啥好搶？」、「台灣人最喜歡跟風不意外」、「非常普通」、「跟風潮，看人家買自己不買感覺怪怪的」。