聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多會員2月才到期 店員騙：要現在續約才能結帳

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友便分享，前幾天到好市多購物，結帳時櫃檯人員告知他會員已到期，需要續約才能結帳，但後來原PO才想到自己的會員卡明明是2月底才到期。 記者黃筱晴／攝影
一名網友便分享，前幾天到好市多購物，結帳時櫃檯人員告知他會員已到期，需要續約才能結帳，但後來原PO才想到自己的會員卡明明是2月底才到期。 記者黃筱晴／攝影

美式賣場好市多是屬會員制，需要加入會員才能進場購買。但日前有一名網友便分享，前幾天到好市多購物，結帳時櫃檯人員告知他會員已到期，需要續約才能結帳，但後來原PO才想到自己的會員卡明明是2月底才到期，讓他直呼「現在好市多很不尊重消費者，都是先用騙的續約」！

原PO於7日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文抱怨，表示自己在6日到高雄好市多結帳時，店員告知自己的會員卡到期，需要續約才能結，當下原PO也沒想太多，直接刷了續約費然後開始結帳。但事後請服務人員幫忙查到期日時，才發現到期日明明是金年2月21日，但消費日是1月6日，距離到期日還有將近一個半月，但卻被強迫續約，讓原PO很不開心。

對此，不少有相同經驗的網友們也紛紛回應表示，「我有一次默默的回答『不能結帳了嗎？那東西麻煩你歸位了』，然後就被白眼了」、「被問很多年了，我都說我不續約了，他們就不會再問，然後約快到去買時 ，再找個平常結帳服務好的，給他業績續下去」。

但也有不少留言認為，原PO大驚小怪「其實你退卡，他就不會強迫你了」、「那你幹嘛答應？答應就代表你有意要續約啊」、「早續晚續，還不是都要續，如果真的不想續，也是可以退費呀，三不五時就有人來抱怨這個，實在無言」、「會持續使用的話，提早續有什麼影響」。

好市多 Costco

延伸閱讀

變態婆婆要求「睡一間」還偷拍她內褲 網勸媳婦：離開怪家庭

父母不給買智慧型手機 16歲少年氣炸推弟下水「同歸於盡」

宛如電影特效！電池工廠「炸出蘑菇雲」 漫天濃煙密布

疑似「美國變種病毒」現身！白宮疫情組：傳染力高出50%

相關新聞

好市多會員2月才到期 店員騙：要現在續約才能結帳

美式賣場好市多是屬會員制，需要加入會員才能進場購買。但日前有一名網友便分享，前幾天到好市多購物，結帳時櫃檯人員告知他會員已到期，需要續約才能結帳，但後來原PO才想到自己的會員卡明明是2月底才到期，讓他直呼「現在好市多很不尊重消費者，都是先用騙的續約」！

她南下驚見「全聯行動超市」卻沒有熱咖啡 店員回應超暖心！

全聯在去年4月推出行動超市，讓偏鄉地區的民眾也能方便購物，不過在都會區基本遇不到，日前有網友沿著西濱南下散心，巧遇全聯行動超市，結帳時脫口...

她到全聯買麻辣鴨血 意外把這2款搭配結果「味道驚人」

寒流來襲，許多人都喜歡在家煮火鍋，吃的暖呼呼，日前有網友分享全聯兩款不同的麻辣鴨血，搭配在一起竟然味道驚人，貼文一出紛紛引網暴動喊「下次要...

好市多紫色貓砂一年份這樣買超划算！內行人：還送神秘禮物

知名美式賣場好市多（Costco）商品種類應有盡有，不時還會推出許多限定商品，由於品質穩定價格實惠，總吸引大批民眾瘋狂搶購。對此，日前就有一名女網友在臉書社團《 愛貓聯盟 》中PO文提到，身為養貓族的她最近看到大家都在瘋搶好市多的「紫包裝貓砂」，所以她決定把一年份的貓砂囤起來，但好市多網站都缺貨，所以她就決定用「配送」的方式購買，沒想到居然還比網購還便宜，讓她不禁直呼「好划算！」

逛好市多原地站30分鐘！店員關心詢問 她羞曝原因笑翻網友

美式賣場好市多（Costco）販售不少優惠商品，是許多人購物的好去處。近日有女子去逛好市多時，由於在甜點區站了半小時，引起店員上前關心，事後她揭曉駐足原因，笑翻一大票網友。

冬天必吃！全聯「神雞湯」讓她整鍋嗑光 網讚：都是大塊腿肉

近期邁入入冬最低溫，不少民眾會在家煮火鍋、雞湯，讓身心暖起來。有網友推薦全聯一款蒜頭雞湯，直呼湯頭濃郁，喝下肚「很幸福」，沒想到這也讓其他網友紛紛產生共鳴，大讚雞湯「真的好喝」、「簡直人間美味」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。