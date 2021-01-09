好市多會員2月才到期 店員騙：要現在續約才能結帳

美式賣場好市多是屬會員制，需要加入會員才能進場購買。但日前有一名網友便分享，前幾天到好市多購物，結帳時櫃檯人員告知他會員已到期，需要續約才能結帳，但後來原PO才想到自己的會員卡明明是2月底才到期，讓他直呼「現在好市多很不尊重消費者，都是先用騙的續約」！

原PO於7日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文抱怨，表示自己在6日到高雄好市多結帳時，店員告知自己的會員卡到期，需要續約才能結，當下原PO也沒想太多，直接刷了續約費然後開始結帳。但事後請服務人員幫忙查到期日時，才發現到期日明明是金年2月21日，但消費日是1月6日，距離到期日還有將近一個半月，但卻被強迫續約，讓原PO很不開心。

對此，不少有相同經驗的網友們也紛紛回應表示，「我有一次默默的回答『不能結帳了嗎？那東西麻煩你歸位了』，然後就被白眼了」、「被問很多年了，我都說我不續約了，他們就不會再問，然後約快到去買時 ，再找個平常結帳服務好的，給他業績續下去」。

但也有不少留言認為，原PO大驚小怪「其實你退卡，他就不會強迫你了」、「那你幹嘛答應？答應就代表你有意要續約啊」、「早續晚續，還不是都要續，如果真的不想續，也是可以退費呀，三不五時就有人來抱怨這個，實在無言」、「會持續使用的話，提早續有什麼影響」。