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她到全聯買麻辣鴨血 意外把這2款搭配結果「味道驚人」
寒流來襲，許多人都喜歡在家煮火鍋，吃得暖呼呼，日前有網友分享全聯兩款不同的麻辣湯底及鴨血，搭配在一起竟然味道驚人，貼文一出紛紛引網暴動喊「下次要去買！」
原po在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，去全聯本來打算要買太和殿的麻辣鍋湯底跟麻辣鴨血，沒想到太和殿的麻辣鴨血賣完了，讓她感到有點惋惜，此時，店員就推薦她可以試試看康寶的麻辣鴨血。
因為沒有吃過，原po抱著懷疑的態度買了2包康寶的麻辣鴨血與一包太和殿麻辣鍋湯底，深怕兩樣搭起來會不好吃，沒想到回家加一些豆腐一根彩頭煮了以後，味道居然意外好吃，最後再加上王子麵，簡直就是完美搭配！甚至好吃到讓她連續吃了一個禮拜。
貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「上次看到不敢買，下次來買看看」、「康寶的鴨血很大塊！湯頭濃郁微辣，我家小朋友也敢吃耶！」、「被燒到，看起來好好吃」、「康寶鴨血大推，兩包直接變鍋底，不用再加水」。
雖然多數網友都很推薦這兩款麻辣湯底及鴨血，不過仍有部分網友表示「我的舌頭跟康寶的麻辣鴨血不合」、「有吃過太和殿的麻辣鴨血，鴨血的料是不錯，但麻辣鴨血裡面的湯底我們覺得不太ok，有點失望」，可見口味還是見仁見智的。
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