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逛好市多原地站30分鐘！店員關心詢問 她羞曝原因笑翻網友
美式賣場好市多（Costco）販售不少優惠商品，是許多人購物的好去處。近日有女子去逛好市多時，由於在甜點區站了半小時，引起店員上前關心，事後她揭曉駐足原因，笑翻一大票網友。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享這則趣事，為了要買近期最夯的新鮮草莓卡士達塔，自己在甜點區原地站了30分鐘，來等待商品補貨，結果此舉動引來店員好奇並上前問說「有什麼事嗎？」，讓她不好意思回說「我在等草莓塔啦！」
貼文一出，網友留言回應，「店員以為是總公司派來監工的」、「等30分鐘，實在佩服」、「30分鐘真有耐心，不過好吃值得排」、「哈哈，現場等感覺更好吃」、「今天等了1小時（南坎店）」、「今天去汐止買，被回了一句有錢也買不到，下次請早」。
另外，有許多人提到，這款甜點十分好吃，難怪會這麼熱銷，「草莓很甜很多，卡士達醬很甜，餅皮吃起來像全麥麵粉做的」、「覺得好吃不會膩，草莓不會酸」、「微甜卡士達+不甜鮮奶油+脆派皮+不酸的草莓，8個大人20分鐘完食」、「真的很大，重點好吃」。
也有網友建議原PO，「下次可以直接問員工，如果裡面有做好的，只是還沒擺出來，他們會先去拿出來給妳」。
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