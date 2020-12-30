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欠吃！好市多「1.6公斤甜點」回歸 網流口水：荷包守不住

聯合新聞網 / 綜合報導
重達1.6公斤的草莓塔回歸。圖擷自facebook
重達1.6公斤的草莓塔回歸。圖擷自facebook

美式賣場好市多Costco）推出許多季節甜點，由於是限定商品因此常引發搶購風潮。近日一名女網友發現重達1.6公斤的「邪惡甜點」回歸，上面鋪滿新鮮草莓，讓人看了食指大動，消息在網上曝光，網友暴動直呼「荷包守不住！」

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，1.6公斤的草莓塔重磅回歸，售價為499元，中間有滿滿的卡士達醬以及一層戚風蛋糕，上面還有鮮奶油點綴，塔皮屬於酥脆口感，雙重滋味一次享受。

貼文引來千名網友按讚留言，「看起來好好吃」、「熱量炸彈，但真的很美味」、「前天買了已經吃完，還會再回購」、「超級適合的跨年甜點」、「這次的草莓很可以」、「有卡士達就給過！」、「流口水，感覺很超值」。

此外，也有人分享食用心得，「草莓大顆很過癮，底下餅皮酥脆和卡士達完美搭配，整體吃起來不甜膩」、「吃起來不會膩，但是份量太多，需要分食」、「我覺得奶油有點膩，挖掉吃比較好」。

Costco 好市多 甜點

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