全聯6折商品這樣買才對！ 網大推「最佳搶購攻略」

全聯福利中心常推出各種季節性商品及優惠，吸引消費者駐足購買，也會根據特定時間推出超殺6折優惠，讓民眾買得開心也用得安心。一名網友分享就他觀察之下的最佳購買時機，引起網友熱烈回應。

一名網友於《全聯－好物老實說》上分享表示，他一直以來都是全聯的老顧客，他認為以前全聯的生鮮類都有點小貴，但自從與松青合併、改變銷售方針後，會將許多小包裝的生鮮貼出折扣優惠，六折或是八折不等，大大的吸引了原PO的購買慾，讓他不禁直呼「全聯生鮮打六折的時候就是最佳購買時機！」。

原PO也貼心的分享小撇步，「通常店員會在中午過後，把八折標籤換成六折標籤，各位可以在冷藏櫃上方看到店家的巡查簽到表，就知道他們中午是幾點來巡視換標」。原PO也在文末詼諧表示，「好啦好啦！我知道我知道，我根本就是個阿嫂，我自首我承認。」

原PO貼心分享小撇步，讓消費者抓準時機搶購。圖擷自 全聯好物老實說

文章發布後，有網友留言表示，「我看到六折標就自動放入籃子裡！都不用想也不考慮的」、「六折很難搶，阿姨們手腳超快速」、「每次都搶不到」、「在我這裡，通常八折就會很快消失，幾乎只有蛋糕甜品會打到六折」、「可遇不可求的六折，最愛買全聯的六折絞肉！」。

但也有網友表示，各店有不同的處理方式，「你應該有所誤會哦，打六折的時間並不是所有店統一，甚至折數也沒有統一，很多店就算已經到期，當晚了還是只有八折」、「每個地方的全聯，狀況不太一樣，要因地制宜」。