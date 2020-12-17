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太可愛！好市多超萌毛毯陪過暖冬 網掀揪友潮「討聖誕禮」

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）再次掀起網友購買潮。聯合報系資料照片／記者徐力剛攝影
美式賣場好市多（Costco）再次掀起網友購買潮。聯合報系資料照片／記者徐力剛攝影

美式賣場好市多Costco）常常祭出優惠吸引顧客，不過近日一款毛毯登上媒體版面，不是因為打出超高優惠價，而是因為它超萌的外型，引起網友熱烈討論。

一名女網友15日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她貼出這款超萌毛毯，可以看到商品還搭配著立體造型。原PO說明，毛毯有辛巴、小飛象、維尼熊以及米妮等知名卡通角色，「有夠可愛」，不知道會不會造成搶購潮。

截至17日下午3點左右，該文已達7700多讚，1500多則留言與82次分享。網友紛紛表示，「獅子王跟小飛象的我都想要」、「超可愛的啦」、「完蛋惹，這個不買不行」；還有許多網友標註自己的朋友，開玩笑的討「聖誕禮」。

超萌小飛象造型。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團
超萌小飛象造型。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團

不過也有人指出，「打開真的懷疑是不是給寵物睡的，很不像毯子」、「這毯子是圓的，對小孩來說真的不適合，要買之前要看清楚再買（已入坑購買的媽咪）」，提醒其他民眾斟酌一下。

據悉，這款超萌毛毯推出隨即被搶爆，許多門市都沒剩多少，建議民眾手刀衝去買之前，可先詢問店鋪狀況。至於價格部分，根據原PO貼出的發票可看到，一條為525元，它主打的是「6個月以上的幼兒毯+安撫手搖鈴」共兩件。

獅子王辛巴。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團
獅子王辛巴。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團

小熊維尼。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團
小熊維尼。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團

毛毯展開樣。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團
毛毯展開樣。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團

好市多 Costco

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