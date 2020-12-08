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全球氣候變遷績效報告出爐！台灣仍吊車尾 4指標3項非常差

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「跪求讓這品項常駐！」超商牛丼飯讓北漂男吃到鄉愁味 真情流露網推爆

聯合新聞網 / 綜合報導
網友讚嘆這款便當有南部的味道，是他吃過超商最好吃的東西。 圖／PTT
網友讚嘆這款便當有南部的味道，是他吃過超商最好吃的東西。 圖／PTT

超商在台灣隨處可見，裡面的鮮食也是不斷推新，常常才發現一個新品後馬上又看到另一樣聯名，速度總讓人跟不上！有一名南部北漂男子在全家發現了一款糖燻野郎牛蓋飯，他驚呼「從沒在便利商店吃過這麼好吃的東西」，吃了熱淚盈眶，因為心得太過真實，網友也大笑，馬上推爆這篇文。

網友在PTT超商版發文，最近買了一款全家的糖燻野郎牛蓋飯，他表示自己是南部北漂來的，他表示這輩子在便利商店「從來沒吃過這麼好吃的東西」，還給高達7個100分，他說吃了「熱淚盈眶、滿滿的鄉愁」，口感吃起來像是南部的燒肉飯，醬汁很多，滿滿的甜味，他也跪求「拜託全家讓這個品項常駐」。

因為心得相當真實，因此該文也被網友推爆，網友笑「這個心得文我喜歡，笑死」、「北部人看了想吃」、「哈哈哈雖然我不喜歡日本醬油甜甜的，可是你這心得太真摯了，　看了想試」、「這款好吃！雖然偏甜但不至於太突兀」、「哈哈哈成功被你推坑，看完好想吃」。

但也有人認為「感覺噁心，醬一堆要洗腎了」、「南部只有台南人加糖好嗎？」、「最討厭甜的食物了嘔嘔嘔」、「這款我可以，只是吃到最後幾口會小膩QQ」、「不能吃牛的我表示哀傷」、「北部人看完滅火了，感謝」、「這類炭火燒肉飯坦白說cp值偏低，男生吃一份鐵定吃不飽」。

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