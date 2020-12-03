好市多衛生紙厚度差一截！ 他公開實測數據：難道縮水了？

美式賣場好市多（Costco）以貨品大份量、價格便宜在台打響名號，還會推出優惠的獨家商品，深受不少消費者喜愛。不過，日前就有網友實測發現，最近在好市多買的自家品牌衛生紙似乎縮水了，引起不少網友討論。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他將2串不同時間購買的衛生紙疊放在一起，強調是基本平放、沒有擠壓過，結果發現最近一批衛生紙的包裝明顯少了一截，質疑是不是縮水了。

他再從2串中各取5包，用家中的料理秤測量，發現之前買的重量分別有221g、218g、219g、221g、217g，而最近買的重量則是211g、212g、213g、209g、211g，似乎比以前更少了。

許多網友看完原PO實測結果後，都紛紛留言感嘆，「居然連衛生紙也會縮水」、「我也覺得舊的跟新的用起來有差」、「真心覺得現在較薄+1」、「難怪便宜10元，羊毛出在羊身上」、「以秤重數字來看平均一包少8克，8g*24包=192g，真的是少了快一包的量欸」。