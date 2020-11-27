標錯價？好市多「木椅要價11萬」 內行一看秒懂：不意外

美式賣場好市多商品豐富，且不定時推出促銷優惠，成為許多民眾熱門購物聖地。日前有網友逛賣場時發現「一張木椅」，然而上頭的標示價格卻嚇得他倒退三步，因為竟然要價10萬多元，照片在網上曝光，內行人秒直呼「設計師品牌不意外」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，昨（26）日到台南好市多採買逛街，結果竟發現售價10萬9999元的木椅，外觀平凡簡單沒有過度裝飾，讓他不禁笑說「貧窮限制了我的想像力」，並懷疑店家是不是多打了一個零。

貼文掀起廣大迴響，網友紛紛留言表示，「一個月薪水都買不起一張椅子，好悲哀」、「貴從來都不是它的問題，是我的問題」、「這木頭很美，設計很有質感，但我買不起」、「遊艇都有人買了，這小菜一碟啦！」、「我還是買Ikea的就好了」、「找時間我要去試坐」。

據了解，這張椅子出自丹麥名設計師，坐墊採手工編織紙纖，坐椅合身符合人體工學，採用胡桃木材不易附著髒污。對此，行家回應，「上網Google一下，設計師很有名，價錢當然貴」、「不識貨！木頭質地高雅，雕刻純手工，堪稱一等一的好貨」、「胡桃木本來就很貴，而且又是名設計師」、「價錢跟官網一樣，況且藝術本來就無價」。