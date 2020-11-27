快訊

撂話要1打35 陳柏惟今被林為洲架脖3秒拉開

7個月以來單日確診14人創新高 其中12人同搭印尼毒班機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

標錯價？好市多「木椅要價11萬」 內行一看秒懂：不意外

聯合新聞網 / 綜合報導
網友逛好市多驚見要價10萬多元的木椅。圖擷自facebook
網友逛好市多驚見要價10萬多元的木椅。圖擷自facebook

美式賣場好市多商品豐富，且不定時推出促銷優惠，成為許多民眾熱門購物聖地。日前有網友逛賣場時發現「一張木椅」，然而上頭的標示價格卻嚇得他倒退三步，因為竟然要價10萬多元，照片在網上曝光，內行人秒直呼「設計師品牌不意外」。

原PO在臉書社團Costco好市多商品經驗老實說」發文，昨（26）日到台南好市多採買逛街，結果竟發現售價10萬9999元的木椅，外觀平凡簡單沒有過度裝飾，讓他不禁笑說「貧窮限制了我的想像力」，並懷疑店家是不是多打了一個零。

貼文掀起廣大迴響，網友紛紛留言表示，「一個月薪水都買不起一張椅子，好悲哀」、「貴從來都不是它的問題，是我的問題」、「這木頭很美，設計很有質感，但我買不起」、「遊艇都有人買了，這小菜一碟啦！」、「我還是買Ikea的就好了」、「找時間我要去試坐」。

據了解，這張椅子出自丹麥名設計師，坐墊採手工編織紙纖，坐椅合身符合人體工學，採用胡桃木材不易附著髒污。對此，行家回應，「上網Google一下，設計師很有名，價錢當然貴」、「不識貨！木頭質地高雅，雕刻純手工，堪稱一等一的好貨」、「胡桃木本來就很貴，而且又是名設計師」、「價錢跟官網一樣，況且藝術本來就無價」。

好市多 Costco

延伸閱讀

量販店的麵包誰會買？網曝「2優點」推爆：打趴烘焙坊

手工水餃好賺嗎？ 網曝「關鍵2點」勸退：純賣沒賺頭

終極演算法！停車場「奇葩計價」 網笑翻：早知道就不裝備胎

打工比正職高薪？他試算發現「驚人真相」 掀起網友正反意見

相關新聞

標錯價？好市多「木椅要價11萬」 內行一看秒懂：不意外

美式賣場好市多商品豐富，且不定時推出促銷優惠，成為許多民眾熱門購物聖地。日前有網友逛賣場時發現「一張木椅」，然而上頭的標示價格卻嚇得他倒退三步，因為竟然要價因為竟然要價10萬多元，照片在網上曝光，內行人秒直呼「設計師品牌不意外」。

回春神米？國產「少女心」白米引熱話 網搶買：想變回少女

回春神米？近來一位網友發現全聯出現一款神米，盛傳吃了「會變成少女」，讓許多網友相當好奇。這款神米以粉色系色調包裝，更有一個可愛的稱呼「少女之心の米」，讓不少人紛紛喊買，還有人笑回「如果能變少女，那我全買下了」，在網上引起一陣討論。

遇這「神促銷」手法頭腦要清楚 網曝：你買多他賺多

全聯賣場以物美價廉且分布廣泛等原因受到民眾喜愛，商品多元且促銷優惠多更是一項特色，但人為貼放的售價牌卻常有不少趣事。有網友分享日前選購時發現的「神促銷」，文章曝光後引起網友討論，更有網友直言：「果然買多賺多」。

存滿保證拿不動！好市多「這款存錢筒」沒特價卻被搶爆

美式賣場好市多今年自11月23日至11月29日舉辦為期7天的黑色購物節，家電、居家用品、鑽石耳環等等商品下殺優惠，吸引民眾搶購，一名網友卻在好市多買了一款特別的存錢筒，引起許多網友熱烈討論。

量販店的麵包誰會買？網曝「2優點」推爆：打趴烘焙坊

台灣烘焙市場商機高達800多億，吸引超市、賣場進軍這塊大餅，而消費者在選擇上也更加多元。對此，有網友指出量販店的麵包論價格和美味度部會特別吸引他購買，，因此不禁好奇「有人會去量販店買麵包嗎」，問題曝光後掀起眾人熱議。

全聯女性用品區擺「貼心1物」 網推爆：生心理都滿足了！

打動人心是最好的行銷手法！一名網友逛超市意外發現，店家在女性用品區擺上「貼心商品」，讓他不禁從內心發出讚嘆，照片在網上曝光，引來千名網友直呼「生心理都滿足了」。

又推超狂新招！全聯鮮奶「買一送一」網驚：夢幻組合

全聯賣場林立，幾乎市區都能見到他的蹤影，店家為了吸引顧客，也常推出限定優惠，或是用新奇的方式抓住消費者目光，除了之前有買鮮奶送衛生紙的組合之外，這次又有網友發現更狂優惠，全聯鮮奶買一送一，網友看了直呼根本就是「夢幻組合。」

全聯再祭優惠！「超香辣醬」限時買一送一 網搶爆：拌麵很讚

連鎖超市「全聯」時常祭出超強促銷，讓婆媽手刀搶購，近日一款辣醬再推買一送一優惠，讓民眾「凍未條」。一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，全聯某牌鵝油辣椒現在正推買一送一，一罐153元。

好市多哪種美食CP值高？ 老饕推這一物：業者賠錢賣

知名美式大賣場好市多（Costco）商品豐富多樣，價格又實在，常常吸引許多消費者尋寶採購。賣場裡的熟食品也是人氣賣點，一名網友好奇發文詢問「Costco餐飲要選哪個CP最高？」有老饕力推烤雞「業者賠錢賣」。

洗衣服不用洗衣精要用啥？ 她大推這款產品「CP值超高」

洗衣服最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的誕生，一名女網友在臉書PO文表示，在全聯買了一款「洗衣片」，沒想到小小一片竟能洗得相當乾淨，而且目前特價買一送一，讓她大讚「CP值很高」。

全聯超強零食限時「買一送一」！ 網推爆：配茶超讚

連鎖超市全聯常常推出優惠活動，吸引顧客上門，近日一名民眾就分享全聯一款零食正在「買一送一」，吸引不少網友討論，紛紛直呼「這超好吃」！

好市多「黑色洋芋片」超吸睛 螞蟻人一咬驚艷：太邪惡了...

知名美式賣場好市多經常推出令人驚艷的美味新品，近來就有一位女網友分享試吃文，她一口咬下外表看似巧克力洋芋片的餅乾，沒想到竟有脆脆米香粒內餡的巧克力軟口感，讓只吃了一口的原PO瞬間愛上，但滿滿的巧克力也不禁讓她笑虧，「這款餅乾實在太邪惡了！」

熱門新聞

夜市為何愈漸冷清？ 網批評這「兩大因素」成關鍵

違規駕駛被「政府追焦照」拍太帥 網驚：貨車界彭于晏

喝養樂多「戳洞」還是「撕開」？業者道破玄機：這樣喝才正確

摩鐵開房門驚見按摩椅狂動 女兒提問：這椅子是什麼

為何百貨公司一樓找不到廁所？ 業者曝設計真相

拿動滋券買鞋被告知已用過 她一查紀錄氣炸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。