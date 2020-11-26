回春神米？國產「少女心」白米引熱話 網搶買：想變回少女

回春神米？近來一位網友發現全聯出現一款神米，盛傳吃了「會變成少女」，讓許多網友相當好奇。這款神米以粉色系色調包裝，更有一個可愛的稱呼「少女之心の米」，讓不少人紛紛喊買，還有人笑回「如果能變少女，那我全買下了」，在網上引起一陣討論。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」PO出2張照片，只見照片中是一款包裝上寫著「少女之心の米」的國產米，包裝顏色更是滿滿的粉色系色調，搭配著可愛的少女字體，讓原PO也忍不住問「有人煮過這米嗎？是說吃了會大媽變少女？」

不少網友們也都被可愛的包裝吸引，紛紛笑回「聽說還會美白，縮毛孔，緊緻肌膚，最重要的還能塑身」、「我婆婆很喜歡，只是她說這個名字她不好意思放入購物籃內」、「煮完飯都是香噴噴的，像少女一樣香香的」、「妳會變成有少女心的大媽」、「如果能變少女，那我全買下了」。

也有其他網友試吃後大讚這款米煮起來相當好吃，「水量要夠，口感很不錯」、「這個米很推，很香又好吃」，還有網友分享秘訣「我用1：1.2的水，泡2小時，煮出來很好吃」。