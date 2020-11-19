快訊

台灣第一位抽象畫家莊世和辭世 享耆壽98歲

如何安全完成登山行程？「一日畢羊縱走」山難省思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗衣服不用洗衣精要用啥？ 她大推這款產品「CP值超高」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友看到鄉民們推薦的洗衣片，試用後讓她大讚CP值很高。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」臉書
一名女網友看到鄉民們推薦的洗衣片，試用後讓她大讚CP值很高。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」臉書

洗衣服最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的誕生，一名女網友在臉書PO文表示，在全聯買了一款「洗衣片」，沒想到小小一片竟能洗得相當乾淨，而且目前特價買一送一，讓她大讚「CP值很高」。

原PO在「我愛全聯-好物老實説」社團貼出一張照片表示，日前看到網友推薦一款洗衣片，和傳統的洗衣精、洗衣粉不一樣，讓她覺得相當新奇，於是便買回家試用看看。原PO說自己因為工作的關係，衣服上常會沾到一些泥土，用了洗衣片後效果讓她相當驚艷。

她說洗衣服時將洗衣片丟進去，不用再加洗衣精等其他清潔劑，衣服上的汙垢就能很容易洗乾淨，而且味道也很好聞，讓她大讚「用了一個月了，只能說相見恨晚！不能小看這個薄薄一片，CP值高喔！」

貼文一出引起許多人一致好評，「超級好用」、「味道很好聞」、「很方便、味道不錯，清潔力也很好」、「兩個月前因為買一送一好奇買來用用看，發現還不錯」、「這個洗衣紙韓國早推出了，美華泰結束營業，我還買了一盒用過，很方便」、「這種帶出國，超級省重量」。

全聯

延伸閱讀

全聯再攜手kiri乳酪推新品 擬真起司造型爆可愛

彰化百寶村結束營業 無預警宣佈今天最後一天商品出清

全聯PX Pay 拚嗶進大眾運輸

全聯PX Pay準備進軍電子支付 美廉社攜手LINE購物

相關新聞

老公吃雞翅讚美味衝超市狂掃「13箱」 網好奇：味道是？

兩人對話中的「同音異字」，有時讓說、聽的雙方都會錯意。有一網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」po文表示，自己在「全聯福利中心」買了雞翅並且按照群組朋友建議的方法調味，全家都愛上它了，老公於是掃貨「13箱」，真相出爐後，讓網友哄堂大笑。

洗衣服不用洗衣精要用啥？ 她大推這款產品「CP值超高」

洗衣服最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的誕生，一名女網友在臉書PO文表示，在全聯買了一款「洗衣片」，沒想到小小一片竟能洗得相當乾淨，而且目前特價買一送一，讓她大讚「CP值很高」。

全聯超強零食限時「買一送一」！ 網推爆：配茶超讚

連鎖超市全聯常常推出優惠活動，吸引顧客上門，近日一名民眾就分享全聯一款零食正在「買一送一」，吸引不少網友討論，紛紛直呼「這超好吃」！

好市多「黑色洋芋片」超吸睛 螞蟻人一咬驚艷：太邪惡了...

知名美式賣場好市多經常推出令人驚艷的美味新品，近來就有一位女網友分享試吃文，她一口咬下外表看似巧克力洋芋片的餅乾，沒想到竟有脆脆米香粒內餡的巧克力軟口感，讓只吃了一口的原PO瞬間愛上，但滿滿的巧克力也不禁讓她笑虧，「這款餅乾實在太邪惡了！」

好市多驚見「推車拿鐵山」查價後秒懂！網曝：阿嬤用買菜車搬

美式賣場好市多Costco商品常有促銷特價，遇到優惠時就會有民眾一口氣購買大量商品。有網友日前在好市多看到「最誇張的」案例，只見整個購物車堆滿盒裝的極品拿鐵，查看之下才發現原來是因為優惠了130元，每箱只要499元。其他網友也說「昨天也看到很多人搬」、「今天看到有人買10盒」、「我也要去搬」。

皇帝指名進貢！她吃「橘中之王」超驚豔 老饕讚：香甜爆汁　

台灣生產的水果種類豐富，消費者經常能在市面上看到新品種。日前一名女網友發現超市架上出現水果新品，好奇心驅使下決定買回家品嚐，沒想到口感讓她十分驚豔，貼文曝光後，老饕一致給予高分評價。

最強促銷「買牛奶送衛生紙」網：乳糖不耐症首選！

台灣許多地區超商、賣場林立，消費者選擇豐富，為求吸引消費者駐足購買，店家便得經常推出限定優惠、新奇的促銷方式以抓住消費者的目光。有網友就分享，頭一次看到「牛奶配衛生紙」促銷，讓他直呼「這是哪招」。

她逛好市多隨口問路人奶粉評價 竟問到曾拍過該奶粉的「廣告童星」

美市賣場好市多時常販售優惠商品，不僅是家庭主婦們的最愛，許多藝人都會前來購物，日前一名女網友就在好市多猶豫要不要買自己沒喝過的克寧奶粉...

好市多優惠多更多竟買一箱多送5包！ 網直呼：人品大爆發

連鎖美式商場好市多是許多家庭的購物地點首選，有各式大份量美食、生活用品、廚具家電等包羅萬象，也有許多限定推出商品，深受消費族群喜愛。而賣場購物經驗也往往能成為話題，就有一名網友在好市多買了一箱30入的餅乾，開箱後的驚喜讓他上網分享，其他網友則是直呼「根本是人品大爆發」

什麼樣的人會去超商買書？ 網揭真相曝背後「神秘用途」

根據經濟部統計處資料顯示，截至2019年，在台灣平均每2058人就有1間便利商店，密度僅次於韓國，位居全球第二。台灣的超商除了販售食物、飲料和各式日用品外，也賣報章雜誌和書籍。就有網友好奇詢問，「超商的書到底是誰在買？」，表示觀察到有過期很久、大概放了10年都沒賣出去的書籍，於是上PPT詢問網友這個問題，也吸引廣大網友回應。

CP值高！好市多「神級三明治」媲美星巴克 網讚：熱烤更美味

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出新商品，吸引不少消費者的目光，日前有網友分享一款「可頌三明治」，裡頭內含3種口味，整體份量十足，還附黃芥末醬和青醬，消費者能依照喜好度來做搭配，貼文引來廣大回響，眾人看完紛紛直呼「媲美星巴克」。

她在好市多買螃蟹打開裡頭冒詭異綠汁 家人一吃「屁股離不開馬桶」

螃蟹裡布滿濃厚的鮮美蟹膏，是不少老饕的最愛，不過近日有網友到了美式賣場好市多購買螃蟹回家，剝開後卻驚見裡頭充滿綠汁，讓她嚇得趕緊拍下來，將照片po網並詢問網友這是怎麼一回事。

熱門新聞

她不想看「鬼滅」男友竟花5千找人陪看 超綠結局令人傻眼

她不解文組學「三角函數」有何意義？ 過來人揭背後重要性

台南伯「搬電鍋插郵筒」露天燉藥 意外釣出插座真正用途

140元中東異國便當被客人嫌貴 他幫平反：根本超便宜吧

租屋竟附送「整台巴士」當書房 網友笑：家門到了請準備下車

外送員怨「為何不選近的分店」男友也罵白目讓她好委屈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。