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洗衣服不用洗衣精要用啥？ 她大推這款產品「CP值超高」
洗衣服最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的誕生，一名女網友在臉書PO文表示，在全聯買了一款「洗衣片」，沒想到小小一片竟能洗得相當乾淨，而且目前特價買一送一，讓她大讚「CP值很高」。
原PO在「我愛全聯-好物老實説」社團貼出一張照片表示，日前看到網友推薦一款洗衣片，和傳統的洗衣精、洗衣粉不一樣，讓她覺得相當新奇，於是便買回家試用看看。原PO說自己因為工作的關係，衣服上常會沾到一些泥土，用了洗衣片後效果讓她相當驚艷。
她說洗衣服時將洗衣片丟進去，不用再加洗衣精等其他清潔劑，衣服上的汙垢就能很容易洗乾淨，而且味道也很好聞，讓她大讚「用了一個月了，只能說相見恨晚！不能小看這個薄薄一片，CP值高喔！」
貼文一出引起許多人一致好評，「超級好用」、「味道很好聞」、「很方便、味道不錯，清潔力也很好」、「兩個月前因為買一送一好奇買來用用看，發現還不錯」、「這個洗衣紙韓國早推出了，美華泰結束營業，我還買了一盒用過，很方便」、「這種帶出國，超級省重量」。
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