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好市多「黑色洋芋片」超吸睛 螞蟻人一咬驚艷：太邪惡了...

聯合新聞網 / 綜合報導
愛吃甜食的你有福了！好市多開賣一款神級甜品「黑色洋芋片」，一口咬下爆出「脆脆的米香粒內餡」，相當美味可口，但滿滿巧克力卻也讓網友笑喊「實在是太邪惡了...」。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
愛吃甜食的你有福了！好市多開賣一款神級甜品「黑色洋芋片」，一口咬下爆出「脆脆的米香粒內餡」，相當美味可口，但滿滿巧克力卻也讓網友笑喊「實在是太邪惡了...」。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

知名美式賣場好市多經常推出令人驚艷的美味新品，近來就有一位女網友分享試吃文，她一口咬下外表看似巧克力洋芋片的餅乾，沒想到竟有脆脆米香粒內餡的巧克力軟口感，讓只吃了一口的原PO瞬間愛上，但滿滿的巧克力也不禁讓她笑虧，「這款餅乾實在太邪惡了！」

原PO在臉書Costco好市多 商品經驗老實說發文分享，她試吃了一款在好市多的神級餅乾，原以為是巧克力洋芋片，用力一咬卻發現「不是！就是巧克力軟的口感」，餅乾裡還包著脆脆的米香粒內餡，「甜度剛好，蠻好吃的，可是好邪惡啊......」。

許多愛吃甜食的網友們看了原PO的分享後都紛紛留言，「好吃，罪惡是真的！」、「很甜，要配茶」、「又是一個邪惡的東西」、「這個真的超超好吃！真的會停不下來！！！」、「感覺又是必買」。

還有其他網友分享好吃秘訣，「冰冰的比較好吃」、「冰過更好吃」、「冰在冷凍庫拿出來吃超好吃的」、「+1 冰過之後，口感不一樣，而且感覺也沒那麼甜了！」。

愛吃甜食的你有福了！好市多開賣一款神級甜品「黑色洋芋片」，一口咬下爆出「脆脆的米香粒內餡」，相當美味可口，但滿滿巧克力卻也讓網友笑喊「實在是太邪惡了...」。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
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