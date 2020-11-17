老公吃雞翅讚美味衝超市狂掃「13箱」 網好奇：味道是？

兩人對話中的「同音異字」，有時讓說、聽的雙方都會錯意。有一網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」po文表示，自己在「全聯福利中心」買了雞翅並且按照群組朋友建議的方法調味，全家都愛上它了，老公於是掃貨「13箱」，真相出爐後，讓網友哄堂大笑。

原po文中表示，日前在全聯買了2盒雞翅，照群組朋友提供的作法，烤出又香又多汁的雞翅，老公直說好吃，立馬起身說要出門掃貨，可惜跑了2家都待補貨。隔天又去掃貨，才買到3盒。

回家的路上，同行的女兒才告知原po「昨天有被原po跟老公的對話嚇到」，因為原po老公吃完雞翅後就要起身出門掃貨，出門前問說雞翅叫什麼名字，原po回說在生鮮區，還說「如果沒看到，記得跟店員確認說你要買『十三箱雞翅』」，女兒想「十三箱、十三箱吔，要吃到什麼時候才會吃完」，如今才恍然大悟，雞翅的名字是「十三香雞翅」，是「十三香」香味的香，而不是「十三箱」箱子的箱。

這則此香非彼箱的po文，引起網友熱議回應，「太有梗了，13箱全出貨」、「嚇了一大跳，13箱XD」，有網友提供調理方式「這款真的好吃！我也愛這味道，然後不喜太鹹的可以水沖一下再氣炸」、「放在烤箱烤也是很好吃」、「我也囤了好幾盒，買回家先真空再冷凍，放多久都不變色不結霜」，還沒吃過的網友忙著問「好吃嗎？味道是？」、「好好奇，這雞翅的味道，有人可形容一下嗎？」、「請問一盒有幾支雞翅啊」？