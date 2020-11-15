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皇帝指名進貢！她吃「橘中之王」超驚豔 老饕讚：香甜爆汁
台灣生產的水果種類豐富，消費者經常能在市面上看到新品種。日前一名女網友發現超市架上出現水果新品，好奇心驅使下決定買回家品嚐，沒想到口感讓她十分驚豔，貼文曝光後，老饕一致給予高分評價。
原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文分享，逛全聯發現新東西「帝王柑」，出於好奇決定買一包嚐鮮，神奇的是，吃起來非常香甜清脆，讓她忍不住驚呼「第一次吃到脆脆的橘子，味道還很清甜」，而且價格親民，一包6顆售價55元。
原PO提到，店員說吃法像橘子一樣用手剝，但水果皮有點硬，剝的時候指甲反折到，如果想購買，自己建議用切的。此外，帝王柑以前是進貢給清朝皇帝，因此又稱為「橘中之王」，原PO逗趣地說「大家可以買來吃吃看，當一下皇帝」。
貼文引發廣大回響，網友紛紛留言表示，「這個越黃越甜，我家也有種！」、「這個很好吃，很清甜多汁，以前剛上市一斤不便宜」、「我買到了，真的不酸，而且水分很多，好吃耶」、「帝王柑超好吃的，口感細膩清甜還帶有一股花果香」、「大推，很好吃」、「很甜水分超足」。
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