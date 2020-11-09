CP值高！好市多「神級三明治」媲美星巴克 網讚：熱烤更美味

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出新商品，吸引不少消費者的目光，日前有網友分享一款「可頌三明治」，裡頭內含3種口味，整體份量十足，還附黃芥末醬和青醬，消費者能依照喜好度來做搭配，貼文引來廣大回響，眾人看完紛紛直呼「媲美星巴克」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享食用心得，可頌三明治內含3種口味，分別是起司煙燻牛肉、起司雞胸肉、起司里肌，用料相當大方，雖然有附贈2種醬料，但原PO認為肉片和起司已經很夠味，不需要另外再加醬，一盒售價198元，CP值算還不錯。

照片曝光後，引來網友按讚留言，「我也覺得很可以，而且餡料塞好塞滿，好吃又便宜，CP值很高」、「這個好吃，烤箱6分鐘就可以外酥內軟，比星巴克好吃很多」、「半夜看到好罪惡」、「懶人媽媽真心推薦，早上烤箱加熱當早餐，孩子們很滿意」、「CP值高+1，剛好家裡3個人愛吃的肉不同」、「裡面的起司烤到融化，真的超級好吃」。