知名減糖發酵乳在全聯有隱藏版優惠 網激推：俗擱大碗！

全聯是許多人消費的生活商場，除了一般生活用品也有簡單的輕食可供消費者選購，並配合獨家優惠促進消費者購買意願。一名網友發現，全聯的比菲多超值優惠價，1650ml的家庭號包裝三入僅117元，讓他又驚又喜，趕緊分享好消息。

一名網友於《全聯－好物老實說》發文分享，原PO前幾天逛全聯時意外發現特價的減糖原味比菲多，家庭號三入只要117元，不禁直呼「太便宜了吧」，據原PO所知，雖然應該是全台的全聯皆有活動，但是各家分店幾乎都沒有貼上優惠標籤，且限定減糖原味款才有優惠，建議民眾購買前向店員確認優惠訊息再購買，買得安心花得開心。

也有網友貼心提醒，因家庭號容量大，要注意保存期限問題，或是發揮比菲多的最大效用，「拿小容器做成冰沙，或是用製冰盒做成冰角，藉由冷凍延長保存期限也是一個辦法」、「做成果凍，加氣泡水應該不賴」、「推無糖綠茶，絕配」、「超划算」、「加檸檬冰塊跟綠茶降低甜蜜感，算CP值滿高的」、「這個減糖的打火龍果，超級好喝」。

超便宜價格也讓民眾直呼心動，「有客人買，我看電腦價錢我也嚇到」、「便宜到誇張了吧」、「趕緊團購起來」、「買一次喝一個禮拜」。但也有人擔心，糖分攝取高對身體不好，「大人我不推，孩子不建議，都是糖類食品，並不是很健康」、「這糖量雖然減了，但還是很多糖」。