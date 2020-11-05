快訊

數位人民幣最安全？中國央行坦承市場已出現「山寨版」

閃電颱風來襲 屏東縣府宣布恆春等6個鄉鎮停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

知名減糖發酵乳在全聯有隱藏版優惠 網激推：俗擱大碗！

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯此次推出隱藏版優惠，讓人直呼超划算！圖／聯合報系資料照片
全聯此次推出隱藏版優惠，讓人直呼超划算！圖／聯合報系資料照片

全聯是許多人消費的生活商場，除了一般生活用品也有簡單的輕食可供消費者選購，並配合獨家優惠促進消費者購買意願。一名網友發現，全聯的比菲多超值優惠價，1650ml的家庭號包裝三入僅117元，讓他又驚又喜，趕緊分享好消息。

一名網友於《全聯－好物老實說》發文分享，原PO前幾天逛全聯時意外發現特價的減糖原味比菲多，家庭號三入只要117元，不禁直呼「太便宜了吧」，據原PO所知，雖然應該是全台的全聯皆有活動，但是各家分店幾乎都沒有貼上優惠標籤，且限定減糖原味款才有優惠，建議民眾購買前向店員確認優惠訊息再購買，買得安心花得開心。

也有網友貼心提醒，因家庭號容量大，要注意保存期限問題，或是發揮比菲多的最大效用，「拿小容器做成冰沙，或是用製冰盒做成冰角，藉由冷凍延長保存期限也是一個辦法」、「做成果凍，加氣泡水應該不賴」、「推無糖綠茶，絕配」、「超划算」、「加檸檬冰塊跟綠茶降低甜蜜感，算CP值滿高的」、「這個減糖的打火龍果，超級好喝」。

超便宜價格也讓民眾直呼心動，「有客人買，我看電腦價錢我也嚇到」、「便宜到誇張了吧」、「趕緊團購起來」、「買一次喝一個禮拜」。但也有人擔心，糖分攝取高對身體不好，「大人我不推，孩子不建議，都是糖類食品，並不是很健康」、「這糖量雖然減了，但還是很多糖」。

全聯

延伸閱讀

大選即時報／剩四州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

台中年輕人10年才買得起房 副市長：我花了15年

北卡州選務出包？民眾自曝投了兩次票質疑系統有缺陷

遠傳、台灣之星11月6日晚上9點限量預購iPhone 12 mini、12 Pro Max

相關新聞

北海道四葉牛奶進好市多 網友曝有其他用途：味道跟一般牛奶不同

知名美式賣場好市多（Costco）不定時推出許多來自各國的新商品，時常引起民眾瘋搶，最近有網友發現一款從北海道進口的的牛奶，引起許多討論，不少人也手刀準備嘗鮮新品。

知名減糖發酵乳在全聯有隱藏版優惠 網激推：俗擱大碗！

全聯是許多人消費的生活商場，除了一般生活用品也有簡單的輕食可供消費者選購，並配合獨家優惠促進消費者購買意願。一名網友發現，全聯的比菲多超值優惠價，1650ml的家庭號包裝三入僅117元，讓他又驚又喜，趕緊分享好消息。

逛全聯發現這款高麗菜 網友驚呼：又開發新菜色

一位網友假日到全聯福利中心購物，發現高麗菜的標籤寫了「白刺蝦」，還強調是「現流」的，令他覺得有趣，發文分享。全聯產品貼錯標籤不是第一回，網友笑稱「全聯又開發新菜色」。

他逛好市多驚見「5位數電腦包」嫌貴 網揭真相打臉了

美式賣場好市多，東西多元加上常有好物出現，總能掀起一股討論熱潮，有網友發現了一款15吋筆電公事包，看了一下價錢，當場嚇一大跳，笑稱「除非這電腦包是防彈材質，不然就是多打個『9』」，引起網友熱議。

好市多熱銷「神醬」好難選 網：口袋深度決定

知名美式賣場好市多熱門商品繁多，有些大獲民眾好評。一名男網友遇上兩款醬料選擇困難，發文求網友推薦，眾人激推其中一款「神醬」，但關鍵是「口袋要深」。

宛如變形金剛！好市多聖誕樹會「長高 」網讚嘆：超級酷

雖然距離聖誕節還有將近2個月的時間，但美式賣場好市多已上架應景商品，日前一名女網友發現有別以往的聖誕樹，因其高度能自行調整，買回家也不太佔空間，貼文一出，網友紛紛驚呼「好酷，小朋友一定很愛」。

上架全被掃光！好市多「羊肉爐」特價 網：想起厚奶茶之亂

隨著天氣逐漸轉涼，不少人喜歡吃火鍋來暖身子，而美式賣場好市多也看準這波商機，趁勢推出羊肉爐大降價，引發消費者搶購熱潮，不少分店剛開門就傳完售消息，更有網友笑說「想起厚奶茶之亂」。

超商奶茶霸主是誰？內行激推「這3款」：每次都搬一整箱

便利商店販售的飲料應有盡有，讓人經常面臨選擇困難的情況，對此，一名網友好奇「超商推薦的好喝奶茶有哪些」，問題曝光後，釣出內行人推薦「這3款」，甚至有人愛到「搬一整箱回家」。

全聯「星巴克咖啡」價格不到百元 內行人曝：這種人最適合喝

咖啡是許多人一天的精神來源，日前，一名網友在全聯發現星巴克包裝的咖啡，且價格竟然不到百元，便將此優惠PO上網分享，讓許多網友熱議表示「什麼！全聯有星巴克！手刀入」。

N次回購！全聯「神級辣椒醬」吃過驚為天人 網：冰箱不能沒有

全聯在地社區化的形象，成功成為不少民眾方便的購物首選，每推出優惠或是新品，都會掀起一股購買潮，近日有網友又發現了一個好物，是一罐「驚為天人」的辣椒醬，網友直呼加入後整個美味度加50分，也有不少網友有同感狂推。

看似平凡！全家「香濃點心」被推爆 網跪求：拜託別停產

超商食物不斷推陳出新，吸引不少消費者的目光。日前一名女網友分享全家便利商店看似平凡卻美味的點心條，讓她忍不住大讚「希望未來不要停產」，邪惡文章曝光，引來網友直呼「吃一口就愛上」。

她買到全聯6折生鮮現省500元 內行曝這時間點還有美國牛排！

超商都會在生鮮食品快到期前，釋出優惠折扣，全聯也不例外！但許多人在全聯多半都是看到8折優惠商品，鮮少遇到6折的優惠，日前就有網友分享在...

熱門新聞

一秒cosplay「鬼滅之刃」！京都名產爆紅 網友：這會賣翻

北海道四葉牛奶進好市多 網友曝有其他用途：味道跟一般牛奶不同

最大兒20歲！日本美魔女神崎恵 3子之母擁不科學少女身

10個月只花3萬4…憂節儉交不到女友 網友看到年收好震驚

美麗水煮蛋竟成恐怖蜘蛛蛋 網笑翻：絕對是地獄料理

獨自吃飯「一動作」店家急收走 女氣炸：老娘還沒吃完！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。