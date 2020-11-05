北海道四葉牛奶進好市多 網友曝有其他用途：味道跟一般牛奶不同

知名美式賣場好市多（Costco）不定時推出許多來自各國的新商品，時常引起民眾瘋搶，最近有網友發現一款從北海道進口的的牛奶，引起許多討論，不少人也手刀準備嘗鮮新品。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出一張照片，從照片可以看到很多箱綠色包裝、上頭寫著「北海道特選3.6牛乳」的北海道十勝四葉牛乳，原PO表示第一次在好市多看到這款牛乳，好奇詢問「有喝過的朋友覺得OK嗎？」

北海道十勝四葉牛乳被喻為是鮮奶界的極品，好市多所販售的是保久乳，價格3入349元，一罐的容量1公升。該貼文也掀起熱議，網友紛紛留言「這是北海道大品牌喔！」、「日本超市都有賣」、「第一眼以為冬瓜茶，還是龍角散之類的」、「日本牛奶比台灣好喝N倍」、「又有新寵了，舊愛將會被遺棄」、「求喝後分享」、「我ok 你先喝」。

有許多網友分享喝過的經驗和其他的用途，「好市多居然有賣四葉的鮮奶？在日本喝覺得好喝！」、「這個日本牌子是我的愛牌，奶油也很不錯～去日本都要掃貨」、「這個滿好喝的，比一般鮮奶或保久乳濃醇香，但是又很清爽」、「做蛋糕超好吃」、「保久乳拿來做點心很棒，也方便保存」、「拿來做吐司跟奶酪很好吃」、「以它的乳脂和口感而言不貴，它的鮮乳更貴」、「保久乳消毒法 會有焦香，這罐乳脂又特別高，喜歡拿來泡奶茶和咖啡，泡起來就是焦糖香氣」。

也有人有不同的想法「我覺得這個牛奶滿挑人喜歡的，味道跟一般常見的牛奶有點不同」、「個人覺得還是鮮奶好喝～保存約3個月」、「這是保久乳吧？這價格寧可買鮮奶」、「開了要一次喝完 沒有蓋子」、「喝什麼牛奶，甚至早餐店奶茶都不會拉， 但是喝這個必拉」、「在日本買很便宜」。

還有一位日本網友表示，嫁來台灣之後發現「雖然台灣的鮮奶價格比日本的貴很多，但台灣的鮮奶比日本的好喝」。