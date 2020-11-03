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他逛好市多驚見「5位數電腦包」嫌貴 網揭真相打臉了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在好市多看見一款15吋筆電公事包覺得價位驚人，一貼出來網友才解答這個牌子來頭不小。 圖／Costco好市多商品經驗老實說
網友在好市多看見一款15吋筆電公事包覺得價位驚人，一貼出來網友才解答這個牌子來頭不小。 圖／Costco好市多商品經驗老實說

美式賣場好市多，東西多元加上常有好物出現，總能掀起一股討論熱潮，有網友發現了一款15吋筆電公事包，看了一下價錢，當場嚇一大跳，笑稱「除非這電腦包是防彈材質，不然就是多打個『9』」，引起網友熱議。

網友在「Costco好市多商品經驗老實說」發文，他在逛好市多的時候，看到了一個15吋的筆電公事包，看到標價寫著「$10,899」，他當場嚇傻，直呼「除非這電腦包是防彈材質，不然就是多打個『9』」，最後還補了一句「1,089元都嫌貴」

此文一出也引起網友熱議，有人認為「這個牌子的東西都是傳家寶等級的，用到幾個世紀都不會壞的」、「這是tumi欸...你以為路邊攤喔」、「這個大廠牌耶」、「Tumi這個價格很正常啊」、「有趣的是它的材質還真的叫防彈纖維...我有幾顆啦！每天都在祈禱他壞掉，我才能買新的」。

但也有人覺得「哇！原來這是好貨，我真的不認識這個牌子，但被大家一講我都想去摸摸」、「長知識了，馬上來去找這品牌的包」、「版主是反串文吧！這當初也是阿湯哥的愛牌喔！」、「恭喜樓主成為史上最短文且最成功的業配之一」、「不能覺得貴嗎？」。

Tumi是一家美國的高端旅行箱、包包製造商，產品以黑色的防彈尼龍聞名，在百貨公司和專賣店皆有銷售，根據台灣官網售價來看，包包價位從新台幣8,400到22,400元不等，TUMI的產品還有一大特色，就是擁有TUMI TRACER追蹤識別系統，只要註冊輸入訊息，就能與行李連結。

好市多

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