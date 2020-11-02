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上架全被掃光！好市多「羊肉爐」特價 網：想起厚奶茶之亂

聯合新聞網 / 綜合報導
網友瘋搶此款羊肉爐。圖擷自facebook
網友瘋搶此款羊肉爐。圖擷自facebook

隨著天氣逐漸轉涼，不少人喜歡吃火鍋來暖身子，而美式賣場好市多也看準這波商機，趁勢推出羊肉爐大降價，引發消費者搶購熱潮，不少分店剛開門就傳完售消息，更有網友笑說「想起厚奶茶之亂」。

原PO在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」發文表示，好市多這款羊肉爐原本639下殺價變509元，荷包等於省了130元，而一張會員卡限購3組，正卡加副卡可買6組，特價時間從10月30日11月8日，不過由於商品太過熱銷，架上經常沒有貨，想購買的民眾可自行斟酌。

貼文一出，網友留言回應，「中和店人潮爆多，真的是羊肉爐之亂」、「桃園也是狂搶中，幾乎都拿三盒」、「中華店11:40已賣完」、「去年還只限2盒，就搶的不要不要，今年3盒，根本搶不到」、「買的人超級多，大排長龍」、「網路上還沒特價就缺貨了」。

此外，也有人分享此款羊肉爐的食用心得，「比去餐廳吃還划算！肉多多！」、「真心推薦，比市面上的冷凍羊肉爐好吃，當然每個人口味不同」、「很好吃，不過沒特價的時候偏貴」、「沒特價就購買了，沒腥味不錯吃」。

好市多 火鍋

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