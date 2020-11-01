超商奶茶霸主是誰？內行激推「這3款」：每次都搬一整箱

便利商店販售的飲料應有盡有，讓人經常面臨選擇困難的情況，對此，一名網友好奇「超商推薦的好喝奶茶有哪些」，問題曝光後，釣出內行人推薦「這3款」，甚至有人愛到「搬一整箱回家」。

原PO在PTT發文表示，每天都要喝一杯奶茶，沒喝真的會覺得有點不適應，而他最常喝左岸咖啡館的昂列奶茶，「雖然有這麼多新奶茶，但果然還是熟悉的味道最對味，從小喝到大，味道依舊滑順好喝」。

再來，推薦伯朗的絲絨奶茶，喝起來不水茶味又濃，「雖然超商賣的跟全聯包裝不一樣，但味道完全不變，聽說好像是限量版的賣完就沒了，大家最常買或最推薦的超商奶茶是哪些呢？」

貼文一出，最多人點名「飲冰室系列」、「昂列奶茶」、「絲絨奶茶」，「飲冰室和昂列都是大學時期很喜歡的」、「絲絨奶茶我家附近小北百貨就有賣，每次我們都直接搬一整箱」、「伯朗絲絨奶茶+1，加珍珠或加布丁超像外面手搖飲的飲料」、「昂列奶茶從國中喝到現在，味道都沒變過超好喝」、「喜歡昂列跟飲冰室紅茶奶茶」、「高中時很愛去福利社買飲冰室烏龍奶茶，超好喝」、「伯朗絲絨奶茶好喝！最近的新歡，茶味很濃」。

另外，也有人曝光心中的最愛，「午後時光重乳奶茶，好喝」、「麥香奶茶已經變刻在心裡的一種味道」、「立頓！改版後有加鮮奶，沒那麼甜也好喝」、「Dr.milker絕對是首選」、「義美鮮奶茶，超讚」、「紅茶花傳的奶茶也好喝」。