全聯「星巴克咖啡」價格不到百元 內行人曝：這種人最適合喝

咖啡是許多人一天的精神來源，日前，一名網友在全聯發現星巴克包裝的咖啡，且價格竟然不到百元，便將此優惠PO上網分享，讓許多網友熱議表示「什麼！全聯有星巴克！手刀入」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，自己在全聯看到有賣星巴克的咖啡隨沖包，且共販售兩種口味，分別是焦糖風味拿鐵及卡布奇諾咖啡。原PO更強調，重點是一盒有4包只要99元，以嚐鮮心理買回家喝試喝後，忍不住稱讚「覺得很可以！！也很好喝耶」。

此文一出，便引起許多咖啡愛好者回應表示，「我也是買這喝，喜歡甜咖啡的很適合」、「不錯喝，我買的是卡布，我覺得沒有甜!跟其他牌三合一比，真的不甜！我還自己加糖」、「焦糖拿鐵好喝，焦糖很香又不會太甜，還有奶泡」、「推星巴克cappuccino香濃不甜膩，最重要的是還有綿密奶泡」。

但也有網友認為，「我覺得不好喝 兩個口味都有買 都沒喝完就倒掉了」、「我買的是卡不，不難喝，但就是咖啡+奶粉，它的價值完全來自它的品牌，不推」、「這不是加奶精」、「全聯販售的『焦糖拿鐵』跟星巴克門市販售的即溶焦糖拿鐵比起來，焦糖味比較不香，咖啡味道也偏淡。價格上，星巴克有折扣時價格每盒差14元」。