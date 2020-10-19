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買果醬送抹刀意外成主角 網笑稱：其實是抹刀業配！

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友於社團上分享此次購買的全聯好物。示意圖／Ingimage
女網友於社團上分享此次購買的全聯好物。示意圖／Ingimage

評價及使用後心得往往成為人們心中購買意願的天秤，許多買家也會藉由評論相互交流、貨比三家。一名女網友分享了全聯的一款果醬，意外的是，購買果醬附贈的抹刀卻意外成為話題主角，引起網友熱烈回應。

一名女網友於臉書社團《我愛全聯－好物老實說》上發文分享，因為家裡的果醬抹刀不幸失蹤，又剛好在全聯發現一款果醬，此款果醬的促銷方式是買果醬送抹刀，因口味選擇困難最後兩個口味都買了回家，順帶多了兩支抹刀。回家後將好消息分享在社團後抹刀卻意外成為話題主角，網友關心的問題從抹刀品質到使用心得，令原PO不禁笑稱「到底是缺抹刀還是果醬啊？」

網友們對抹刀興趣滿滿的表示，「我要出門買抹刀了！」、「看到抹刀都想買果醬了」、「這抹刀真美！」、「看起來很優，很可以為了抹刀而買果醬」、「看到抹刀真的會很想買果醬」、「被抹刀吸引＋1」、「這篇其實是抹刀業配文，哈哈哈，全聯又要掀起抹刀搶購潮了」。

但也有網友將主角拉回來，給予果醬評價，「這抹醬口味好吃」、「這草莓醬很好吃，口感不錯而且又不會太甜，多吃也不會膩」、「這組果醬好吃美味，推！」、「這罐藍莓的也不錯吃」、「這個牌子很好吃喔！」、「果醬好吃，抹刀品質很好」。

女網友於全聯購買此款果醬附抹刀，抹刀意外成話題主角。圖擷自我愛全聯好物老實說
女網友於全聯購買此款果醬附抹刀，抹刀意外成話題主角。圖擷自我愛全聯好物老實說

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