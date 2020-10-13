有吃有保庇？超市見「大悲咒茭白筍」 網：吃了不擔心被報復

農牧產業為了提升品質，會改良飼養、種植方式，例如聽音樂長大的豬、喝牛奶長大的芭樂，現在還有聽經文長大的蔬菜！一名網友在超市發現一款「大悲咒茭白筍」，強調採自然農法、日夜播送大悲咒及佛號栽種的，大感驚奇發文分享。

一名網友在《PTT Gossiping版》發文表示，在超市發現一項新產品「大悲咒茭白筍」，標籤上強調栽植採用「酵素耕作，學習KKF、NMF自然農法」、「白天+黑夜聽大悲咒&阿彌陀佛佛號」，好奇問「是聽大悲咒長大的茭白筍嗎？」、「早上吃晚上走的最好產品？」

貼文引發網友好奇，留言「感覺很好吃」、「幫你念好咒了」、「吃了佛法無邊」、「我都不忍殺生了，想把茭白筍拿去種」、「真的聽大悲咒長大的，吃了也不用擔心被報復」。

對於農民的創意，認為「弄一個類似HALAL認證的，感覺有商機」，問「有心經或天主經的嗎？」、「會不會接下來出現大悲咒肉品啊？」。但也有人似乎不表認同，覺得「還好筊白筍沒有耳朵，不然應該會被煩死」、「吃完就超渡了」、「太好笑了吧」、「不論如何，給我來一包吧」。