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好市多雞塊氣炸後「吐白沫」他嚇傻！內行人曝原因

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在好市多買了雞塊，氣炸後發現表面都冒出「白色汁液」，他嚇得趕緊上網求救。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
網友在好市多買了雞塊，氣炸後發現表面都冒出「白色汁液」，他嚇得趕緊上網求救。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多因為種類多、份量大，又常有實惠的價格，常有不少民眾前往大採購，其中誕生了不少被網友推崇的美食，近日有網友發現在好市多購入的雞塊，拿去氣炸後竟然流出了「白色的乳狀物」，讓他嚇一大跳，趕緊上網詢問，也釣出了內行人解答。

網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文詢問，他在好市多買了某廠牌的雞塊，回家使用氣炸鍋料理，沒想到雞塊的表面卻出現了「白色乳狀物」，看到照片內幾塊平放的雞塊上，有幾個表面流出了「白膿」，讓他嚇得趕緊上網詢問是怎麼一回事。

網友看了認為「這應該是裡面還沒熟透」、「你第一次炸雞塊厚⋯」、「煎的時候也有」、也有人開玩笑說「雞塊正青春啦」、「慢慢滴...滴久了就有最純正的滴雞精了」、「恭喜你！抽到稀有的起司雞塊！」、「雞塊吐白沫」。

也有過來人出面解答、「正常」「那是雞肉的蛋白質」「沒事，雞肉的蛋白質用煎炸的也是是會煮熟就好了」、「蛋白質，就像煎雞胸或水煮蛋等都會有蛋白質的狀態」，也有專業的達人回應說「這是一種可溶性蛋白質，當雞塊裡面的肌肉纖維受熱時，它們就收縮，把濕潤的清蛋白往外擠，從而到達了雞塊的表面」。

好市多

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