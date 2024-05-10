【一劍浣春秋】不只3大NG！這些事女優也不肯解禁

什麼樣的作品最好賣？答案自然是「解禁」！

什麼是解禁？這是指過去女優不肯做的事現在她們願意了，像好一陣子沒有發片、從出道以來就一直有人覺得某些角度像林襄的結月莉亞在換了片商後馬上就「中出解禁」，片中害怕丟了工作的她被長官玩弄後兩腿流出了白濁的液體，這是她過去幾支作品從來沒有的演出，這就是「解禁」。

結月莉亞一換片商就解禁。圖／翻攝自dmm

不過這種解禁是起手式，而且從片商流出的母帶以及女優的訪談都可以知道最近沒有片商玩真的，戶田真琴甚至還在自己的書中爆料，因為都是造假，所以片商本來想在第一支作品就直接把中出這噱頭加進去當賣點，反正一切都是演出效果。

而除了中出外，在業界還有所謂的三大解禁，分別是「アナル（肛交）」、「スカトロ（排便）」與「SM（性虐待）」，有些女優還會加上「ごっくん（吞精）」和「外國人男優」，這些都是字面上就知道要做什事的演出，過去也曾經發文和大家解釋，而今天要來說的就是一些看起來沒什麼大不了但卻是某些女優說什麼不願意嘗試的演出，如果你發現喜歡的女優為什麼沒有那樣的作品那就不用問了，就是不肯演〜

青空光說VR片很難很難。圖／翻攝自aozora_cmore on X

首先是「VR」，雖然很多人覺得這種要戴特殊眼鏡才能感受到立體效果的作品很麻煩，而且好不容易現在立體的效果不錯，但女優下半身要打馬賽克怎麼看怎麼怪，但其實對女優來說拍攝的過程更麻煩，因為那和一般拍片作業完全不同，她們必須盯著男優頭上的攝影機做表情做反應，一不小心沒看鏡頭就吃NG⋯⋯

所以像青空光就說拍VR很難很難，收到工作的時候會心生恐懼很怕無法完成任務，也因此有許多女優被傳拒拍VR。天使萌就為此公開澄清說自己不是拒拍VR、只要片商有好劇本她還是願意拍的。

因為被傳不拍VR，天使萌還特別發文澄清。圖／翻攝自amatsuka_moe on X

再來就是「共演」。我們都知道共演是銷售的大補丸，你把兩個高手湊在一起往往就有一加一大於二的效果，像三上悠亞在引退前先是一支與新有菜和相澤南的共演，後來再一支九人大亂交讓片商賺的爽歪歪，所以不管要拉抬女優的買氣或是片商要慶祝些什麼的時候往往就是摻在一起做撒尿牛丸！

三上兩支共演讓片商賺翻了。圖／翻攝自amazon

不過也有些女優非常排斥共演，或許是覺得在片場要交際應酬很麻煩只想靜靜，或許是認為要和其他女優搭配演出逆3P或是4P大混戰很辛苦，她們說什麼就是不共演的－－像片商ideapcoket的招牌女優桃乃木香奈生涯只有一次和市川雅美的共演後再也沒有和其他女優合作的作品就被認為是她本人對共演興趣缺缺，不管是自家的Beauty Venus還是與其他家片商的共演都無法打動她⋯⋯

河北彩花自出道以來尺度始終很小。圖／翻攝自Saika_Kawakita on X

最後還有一個就是「大亂交」，意思就是一打多的演出，常看到有人在網路上質疑河北彩花「真的要永遠一打一嗎」？這有兩個答案，一個是河北現在就有夠賣那何必改變去3P4P5P？另一個問題則是女優自己也不想一打多，某位知名的美少女就在直播時公開說不知道為什麼大家喜歡看3P？那不但演出很辛苦而且在過程中完全沒有「舒服」的感覺，她實在不明白為什麼片商常常把多P的演出當做是作品的重點？

所以為什麼有些女優又不共演又沒VR然後永遠一打一？理由就是她們不要，這種事情在經紀公司的資料卡上看不到，只能等她們自己在社群上說或是私底下找經紀人證實；也許你會覺得她們這樣不OK，不過沒辦法，現在AV界女優最大，她們說不行就是不行，我們也只能等，等到有一天她們買氣下降，等到她們不解禁就沒有作品演的那天〜