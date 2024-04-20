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男友挑逗讓她慾火焚身卻裝佛？一票網友全搖頭：很不尊重人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，常常全身脫光向男友主動求歡，男友卻指責她「滿腦都是色色的東西」，有時男友甚至會反過來挑逗，慾火焚身後又拒絕行房。示意圖／Ingimage
一名網友抱怨，常常全身脫光向男友主動求歡，男友卻指責她「滿腦都是色色的東西」，有時男友甚至會反過來挑逗，慾火焚身後又拒絕行房。示意圖／Ingimage

男友都不跟我色色！」一名網友抱怨，自己和男友交往2年，每週都會見面，常常全身脫光主動求歡，男友卻一點都不想要，還指責她「滿腦都是色色的東西」，有時男友甚至會反過來挑逗，慾火焚身後又拒絕行房。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard上以「男友都不跟我色色」為題，指出兩人目前交往2年，但不知道是自己慾望太強，還是男友太佛系，每次都會主動幫男友服務，但等到脫光躺床後，男友就會拒絕行房，更吐槽「可不可以不要滿腦子都是色色的東西？」。

這名網友進一步說明，有時候男友反而會主動亂摸，等到她說想色色的時候又會被拒絕，讓她無法理解，原以為男友性慾不高，但又發現他天天都會打手槍，好奇問大家「我到底要怎麼辦？」。

貼文一出後，多數網友認為男友很不尊重人，紛紛表示「這男人怎麼可以這麼自私」、「所以妳兩年沒色色了？辛苦妳了」、「他這樣有點爛，因為他每天都會打但不吃妳，愛撫妳說不定是要自己興奮」、「要馬吃飽了，要馬吃不下，妳覺得是哪個」、「我覺得我也有同感欸，都已經幫對方挑逗，甚至是舔跟摳，對方還要看心情要不要，子彈都上膛了，還是只能讓他留在槍管」。

此外，也有部分網友給出實用建議，紛紛指出「建議換人了！閉上眼睛思考一下，妳能忍受以後要長期過無性生活？」、「一律建議換男朋友」、「以後記得先試車不然未來會後悔」、「換個對象比較好」、「去網上找片學習看看人家女孩是怎麼勾引男生的」。

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