【一劍浣春秋】女優只能看開？網路時代身份藏不住 她直接「帶社長回老家」

你知道AV女優最怕什麼？是演出時被男優欺負、還是拍攝時遇到突發狀況被迫做危險性行為？

其實場上的事情都不用擔心，新法實施後，片商都會透過事務所讓女優明白演出的內容，在確認女優都清楚而且同意後再簽約，簽約完後還要有一個月的冷靜期才能拍片，中間有任何問題或是拍攝的時候女優覺得不對都可以現場喊卡，甚至連片子拍完後回去愈想愈不爽都可以禁止片商把作品發出來⋯⋯

音市美音在最巔峰的時候被父母抓到拍片，只能引退。圖／翻攝自kawaiikawaii

所以你說女優在拍片時會不會有狀況？當然不可能百分之百都很順利，不過現在的狀況是片商和事務所比較擔心女優不爽，大家都把她們當老佛爺供著，畢竟在新法的規定下作品的生殺大權可是在她們的手裡；也因為這樣，所以女優在場上出問題的可能性不大，狀況都是在場外發生的，比方說和男友吵架無心工作或是乾脆不做，也或者是身分曝光被父母知道她們拍A片等等。

身分被破解的遠藤奈奈美從此消失。圖／翻攝自kawaiikawaii

不過和過去相比，「身分曝光」這件事對女優的意義不一樣了。在過去，身分曝光殺傷力極大，別看日本八大產業發達甚至受到法律保障，大家玩得很爽但可不想看自己的女兒被人家爽，更不要說是要在淫光幕上拋頭露面的AV女優了－－像「音市美音」被父母抓到就只能在做完活動後引退，遠藤奈奈美身分曝光後更是像斷了線的風爭一樣不知道飄到哪裡直接消失，總之，在過去，身分曝光的女優百分之一百引退，沒有例外〜

松井日奈子是城市宣傳大使。圖／翻攝自hinako_matsui on X

這也讓經紀公司在面試時會從過去向女優保證身分不曝光，改為提醒女優很有可能在拍片後真實身分會跟著洩露，也因為女優大多做好心理準備，所以現在女優身分曝光的狀況比以前更多，但你卻很少聽到有人因此引退了－－隨便舉兩個例子，片商kawaii*最近有個號稱是「日本東北地區活躍的藝能人」松井日奈子出道，以往看到這種資歷的女優大家都覺得片商又在唬唬唬，因為那就像「地方電視台主播」一樣難以查證，大多是沒這回事，結果松井日奈子很快被查出來是秋田縣大松市的宣傳大使，和蠟筆小新他爸野原廣志是老鄉；又或者是SOD STAR的九頭身大型新人「椎名心春」，她被爆曾和巨漢直播主「ぱるぱる」交往，結果男方直接開直播證實，說椎名心春就是曾經交往的那個她！

椎名心春被前男友證實身分。圖／翻攝自ShiinaKoharu on X

看到這邊你就知道現在AV女優面臨到什麼狀況：網路時代大家是沒有秘密的，也許是一本畢業紀念冊，也許是公司尾牙酒酣耳熱的合照，也或許只是個不認識的路人拍的風景照⋯⋯而且你說被那些憑著蛛絲馬跡推敲出真實身分的網路柯南解破身分就算了，真正無法防備的是女優在成長過程以及私下生活中認識的人事時地物，或許不是故意，也許抱著惡意，總是會有人把女優的背景曝光，接著病毒式傳播一傳十十傳百，女優的真實身分根本守不住〜

在AV新法實施後女優獲得了充足的保障。圖／翻攝自toyboysamoari on X

怎麼辦？除了自己看開一點外，經紀公司也會有些動作，像Bstar的社長之前陪同新世代王牌「淺野心」回老家拜會父母，保證會好好照顧這位新人，不管發生什麼狀況都會保護她愛護她；而層出不窮的女優身分曝光也讓片商調整新人宣傳策略，除非女優強烈反對，不然他們都會想辦法要女優同意稍微曝光一點背景吸引關注，沒辦法，競爭激烈，女優難做，只能用女優拍片前的身分刺激影迷的好奇心〜