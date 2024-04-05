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【一劍浣春秋】怕爆！愛性騷擾又鹹豬手 女優不愛在日辦活動都因「這群人」

聯合新聞網／ 一劍浣春秋
戶田真琴有爆料說女優在日本拿到的活動出場費超低。圖／翻攝自dmm
戶田真琴有爆料說女優在日本拿到的活動出場費超低。圖／翻攝自dmm

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邁入光輝的四月，台灣也進入了成人展的季節！

8月的TRE台北國際成人展展現了雄心壯志，除了大手筆租下台北市南港展覽館外，也喊出將會有百位AV女優來台，是不是真的有這麼多女優會在8月9到11日在台灣同台較勁咱們拭目以待，不過可以確定的是有蠻多在日本幾乎不辦活動的女優會出現在南港展覽館的舞台〜

今年TRE號稱會有100位女優來到台灣。圖／翻攝自facebook
今年TRE號稱會有100位女優來到台灣。圖／翻攝自facebook

為什麼在日本不辦活動、來台灣就願意？

其實有很多原因，首先就是出場費的問題，根據退役的女優「戶田真琴」爆料，當她還是SOD STAR的專屬女優時每一場活動的出場費還不到2萬日幣（4,400台幣），雖然可以拿到現場商品銷售的分紅但還是非常非常少；再加上現在新法實施，女優可以拒絕自己不想做的工作，所以除了剛入行的菜鳥為了刷存在感吸引影迷關注常在辦活動外，比較有點資歷的女優不是不辦活動就是像夢乃愛華一樣轉去做比較好賺的陪酒小姐了⋯⋯

夢乃愛華現在已經轉去陪酒了。圖／翻攝自aika_yumeno on X
夢乃愛華現在已經轉去陪酒了。圖／翻攝自aika_yumeno on X

因此，願意給比較高出場費的台灣成人展自然受歡迎。還有另外一些女優是根本沒工作所以到台灣求生存，這點有在觀察業界動態的朋友一定知道，由於僧多粥少再加上新人輩出的原因，現在AV女優的平均壽命不到半年，很多拿不到片商offer的女優紛紛在社群求援，像才剛從澳洲回到日本拍片的市來真尋就在社群上發文希望大家找她合作，另一位女優乃南結衣更是直接在社群上的名字後面加上「請給我工作」，對這種女優而言得到工作有薪水拿比什麼都重要，哪怕是與影迷極大尺度的互動也無所謂！

乃南結衣公開在社群拜託大家給工作。圖／翻攝自nonan_yui on X
乃南結衣公開在社群拜託大家給工作。圖／翻攝自nonan_yui on X

從以上這兩種狀況你就知道女優跑到海外討工作理由很多，還有第三個您可能想不到，就是某些女優其實沒那麼喜歡和日本粉絲互動！

為什麼？這就要從日本的消費族群講起了。在日本，參加活動的主力是年齡比較大的歐吉桑－－對，大家一定都看過新聞，日本的年輕人不打炮，對AV的興趣也沒那麼大，所以會去參加AV女優活動的都是頭髮比較少然後鬍子都白了的大叔，雖然相對年輕族群而言他們比較有錢也有閒可以參加活動，但你可不要以為女優喜歡他們。

戶田真琴有爆料說女優在日本拿到的活動出場費超低。圖／翻攝自dmm
戶田真琴有爆料說女優在日本拿到的活動出場費超低。圖／翻攝自dmm

首先，這些人算得可精了，在日本參加活動非常便宜，一支作品3000日幣折合台幣也才660元，而且活動結束很多人就把新片倒去二手店裡賣，也就是說他們參加活動的代價超・級・低，你以為不用花什麼錢就能買到入場券大家就很捨得花？沒喔，絕大多數的女優都知道，年輕影迷和歐吉桑粉絲最大的不同就是年輕人會想盡辦法縮衣節食奉獻所有擠出好禮物，但歐吉桑們根本捨不得花錢總是兩串蕉空手到〜

好吧，你說做人不要勢利也對啦，但另一個讓女優不喜歡日本粉絲的理由就是幾乎是性騷擾的互動，已經退休的彩美旬果就說曾經被粉絲問說，你在片裡都替男優毒龍鑽那現實生活中也會這麼做嗎？這讓她直呼有夠不舒服；還有人說在參加握手會的時候，粉絲不但用手指在她手心劃圈圈甚至還企圖摟腰，經紀人跑來制止時還被咒罵說「有夠囉嗦很不識相」！

彩美旬果對某些影迷的互動很感冒。圖／翻攝自ayami_syunnka on X
彩美旬果對某些影迷的互動很感冒。圖／翻攝自ayami_syunnka on X

所以那位女優後來也不辦活動了，老被吃豆腐誰受得了？但這些女優其實蠻願意參加台灣的活動，一來是有語言障礙，就算影迷講些有的沒的也會被翻譯過濾掉；二來是相對於日本粉絲，台灣粉絲真的腼腆害羞多了，女優不但不用擔心被騷擾甚至會反過來變成玩弄粉絲的小惡魔，你愈躲她愈HIGH～

所以，為什麼TRE的主辦單位敢喊出會有100位女優來到台灣？因為現在就是最好的時機！

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