【一劍浣春秋】大量老將回歸！睽違十年重返暗黑界的她告訴我們什麼？

是睽違十年重返淫光幕的バイスリ女王！

先來解釋一下什麼是「バイスリ」。這指的是女優用自己胸前的大饅頭夾住男優胯下的大熱狗然後上下擠壓玩弄的行為，簡稱「奶交」、雖然女優都說過程中自己是完全無感的，但一來沒什麼胸部的女優做不到，二來那畫面實在太刺激，所以自認是「胸奴」的影迷都喜歡這一套，也幻想有朝一日自己能享受一樣的服務。

重返淫光幕的バイスリ女王高橋由羅。圖／翻攝自EBODY_ on X

那這位「高橋由羅」是誰呢？為什麼要睽違十年重回AV界發片？其實她很早很早就加入AV界，2010年時她是寫真界的新鮮肉體以及業界的優質乳牛，那時候的藝名叫做「前田優希」；但她為人熟知是被原生片商釋出後投身企劃女優市場的驚人發片量，在那段期間改名為「星咲優菜」的她還和無碼片商合作拍了不少步兵片，小妹妹被看光光惹〜

高橋由羅就是之前的星咲優菜，已經消失近十年了。圖／翻攝自jjgirls

所以這次復出代表兩個意義：首先，她又換經紀公司了，照說這種睽違多時重返AV界中的女優一般都是用自己的藝名最好，但就像河北彩花要改名為河北彩伽一樣，女優的藝名通常被認為是經紀公司的資產，你要跳槽換東家就得看前事務所的臉色，人家什麼都不要就是不給你藝名用的狀況經常發生的；再來，為什麼相隔十年再復出？一定很多人會想到那四字真言「錢花完了」－－沒錯，這是無庸置疑的，早在以前田優希之名出道時她就被傳是因為家裡欠債才下海的，現在又跑到鏡頭前和男優滾床單當然也是一樣的原因⋯⋯

更換經紀公司往往就得改名，河北彩伽也一樣。圖／翻攝自Saika_Kawakita on X

雖然身材還是一樣好，超過100公分的胸圍、I罩杯的驚人乳量配上22吋不到的小蠻腰簡直就是二次元世界的動漫角色，但看著她從美少女變熟女，然後還是在淫光幕前和男優激烈做愛，很快就讓解開她身分的感動變成了感慨，看片看到有這種情緒我想要「硬」很難吧？

但高橋由羅可不是唯一一位闊別淫光幕多年又回歸的資深女優！去年11月，有位名為「三戶優」的女優號稱是性感帶在喉嚨的素人人妻，但大家愈看愈熟，後來從她肩膀和嘴唇下方的痣發現她也是好久不見的女優「橘日向」。

她以前叫橘日向，剛出道時是強力的美少女。圖／翻攝自dmm

她是在2009年於片商蚊香社以名作「全國女子大生圖鑑」出道的女優，可愛的臉蛋和姣好的身材讓她很快以素人美少女的形象在業界站穩腳步，不只在有碼界發片不斷，更厲害的是生涯後期她瘋狂在無碼界耕耘拼命出鮑，最後在2015年淡出了業界〜

但她也回來了，也把藝名改成了讓人非常懷念的「橘內日向」，再加上改名為石田美久的原S級美少女「鶴田香奈」，最近回歸AV界的資深女優還真多－－可能會有人覺得這一行真的有夠弱，連這些離開業界這麼久的老屁股也收，不過從近期間新人出道的量和質來看這想法是不對的，既然不缺人，那為什麼要讓這些外型已經不及全盛時期的女優重返這一行？

重回業界的橘內日向。圖／翻攝自hina_tasso on X

首先，AV界絕對不是充滿人情味的地方，片商絕對不是因為那些女優立過大功所以再給她們一次機會，而且這些人在第一線觀察女優所以比我們都清楚她們外型的衰退，之所以給這些從美少女變熟女的資深女優機會大概有以下幾點考量：

首先，片商也需要話題的，這些女優睽違多年重返AV界一定會吸引許多人的關注，有關注就有機會把片子賣出去；再來，這些女優雖然回歸AV界但大多不會把女優當做主業，所以她們大多沒有社群（橘內日向除外），也不會像那些剛入行的女優一樣想要成名想要很多很多工作，對她們而言重返AV界並沒什麼好大書特書的，那不過就是一份工作，如果可以繼續的話那當然很好，沒辦法繼續拍AV也沒關係，趕快再找其他工作活下去就行，最差也不過就是接客賣肉……

重回AV界的石田美久，以前是鶴田香奈。圖／翻攝自moodyz

所以最近復出的女優不只多而且多的是那種你想不到她會復活的女優，但這就是AV界目前在做的事，雖然片商大多把這些人當做一片女優的做法十分冷酷，但這些人也沒什麼好失去的，萬一可以因為有限的機會獲得成功那就是賺到了ー所以，脫掉你的褲子，做好心理準備，用下半身和這些老朋友打招呼吧〜