【一劍浣春秋】風光出道的秘密！藝能人其實是被自己的資歷逼下海的？

不久前的直播，片商SOD STAR的專屬女優「十束流羽」哭了。

身為所謂的「藝能人女優」，十束流羽或許沒有小湊四葉和矢埜愛茉那麼大牌但也是重點發展的新人，再加上AV新法護身，不太可能會是被強逼下海的，那她為什麼在直播時淚流不止、讓很多女優留言為她打氣？

答案是，不適應。

十束流羽在直播時哭了。圖／翻攝自instagram@totsuka_ruu

雖然是業界最高等級的女優，不過十束流羽打從一開始就不是那麼想去AV界，理由就是因為她加入AV界前的資歷很漂亮：她6歲就以童星的身分出道、20歲轉戰舞台劇，後來以十束流羽之名成為寫真女星，後來因為健康出了狀況需要療養而逐漸失去戰場－－那時候她就在社群上哭訴說自己被告知如果想要繼續工作的話，那必須往情色的方向走，但她並不想要那麼做⋯⋯

過去在演藝圈的資歷是十束流羽變AV女優的推手。圖／翻攝自dmm

但最後十束流羽還是脫了，先在雜誌上發表露毛寫真，接著不意外地AV解禁，雖然在去年8月拿下單週銷售冠軍，但她始終無法適應AV界，再加上健康又出了點狀況所以她在直播時崩潰了，從頭哭到尾不只讓大家擔心她的情緒，也揭開了這些所謂的「藝能人」雖然是風光出道但她們並不是像訪談時說什麼「喜歡做愛」、「想更加有名」或者是「風光重回藝能界」，恐怕只是因為走投無路才不得不成為AV女優〜

同樣的狀況也出現在另一家片商S1的女優「中森心心奈」身上，這也是位來頭很大的女優，根據片商提供的資料，她小三就拍攝甜點廠商的廣告、小五就在偶像徵選比賽拿冠軍、後來還加入偶像團體⋯⋯後來因為要專心學業所以退出藝能界，到了20歲她決定進攻「大人的世界」成為AV女優，還說和歐吉桑做愛好舒服ー－結果一出道她就被抓到在有碼界登場前已經在FC2影音平台的賣家拍了無碼片，尿尿的地方都被看光光。

接著身分也被破解，片商確實沒騙人，福岡出身的她很小就拍過廣告也是偶像選拔賽的冠軍，甚至還是偶像團體最年輕的成員（當時13歲），但這麼好的資歷恐怕也是推她進火坑的兇手，從無碼賣家被揭露每支作品只給15-20萬日幣（3.3萬到4.4萬）的片酬你就知道雖然當過偶像但中森心心奈恐怕非常缺錢而且沒辦法用打工的方式謀生，最後只能投入AV界當女優。

過去曾是性感象徵，金松季步現在是AV界大物。圖／翻攝自kiho_kanematsu on X

再加上讓藝能人片商Muteki重啟、AKB48出身的18禁寫真女星「金松季步（原藝名：金子智美）」，相信大家都明白為什麼有那麼多在演藝圈打滾過的女星願意在鏡頭前寬衣解帶和年紀可以做自己爸爸的歐吉桑打炮給大家看，你說想一脫成名一「炮」而紅那是想當然爾，但實際上可能是因為這些曾經待過演藝圈的人根本沒辦法在社會上謀生，過去受到的訓練讓她們沒辦法當上班族就連打工也做不下去，年紀輕輕的她們往後還有很多日子要過，這時候只要有成人業者展開遊說她們往往很難抗拒，與其說是受不了誘惑，不如說是衡量自身狀態後知道除了AV界這條路外她們已經別無選擇，只能做好心理建設去鏡頭前當個豪放女⋯⋯

矢埜愛茉是目前最受歡迎的藝能人。圖／翻攝自dmm

那我們呢？雖然知道她們的狀況難免心情複雜，但我們好像也只能說「加油」，只是要加什麼油、加了油以後要做什麼？我一時之間也說不上來〜