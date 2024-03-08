【一劍浣春秋】經紀公司就是大家庭！女優聚餐當好友的背後有這樣的考量⋯

「初次見面，請多指教。」

2012年的高雄成人展，「人類最強Body」沖田杏梨和「賽車皇后藝能人」香西咲見面時是這麼打招呼的，當時我百思不解，為什麼同一家經紀公司的AV女優，兩人卻一副很不熟的模樣？後來才知道如果沒有那個成人展兩人還真的白天不懂夜的黑，一個太陽一個月亮永遠不相見⋯⋯

沖田杏梨和香西咲是到了台灣才見面。圖／Playno1提供

為什麼？因為AV女優不是上班族，不用到公司打卡上班的，她們的工作就是收到經紀人的通知後去攝影棚拍片、每個月固定舉辦活動然後偶爾去事務所把影迷寄去的卡片和禮物帶回家，所以就算是同一家經紀公司的大家也都是平時見不到面的陌生人。

還有一點也很重要，那時候的事務所也不想女優當好朋友，因為女優一熟很容易討論工作內容和所得報酬，由於AV女優的收入並非齊頭式平等，大家當過上班族都知道最不能忍的就是做一樣的事領不一樣的錢，尤其AV女優都是拿青春賭明天的亡命之徒，錢給不夠是會和你拼命的，所以最好的方式就是想辦法隔離她們，不要讓她們太熟〜

C-More的女優都是母女和姊妹。圖／翻攝自honjosuzu on X

但現在，情況不同了。

有在注意經紀公司C-More的朋友一定可以發現，他們旗下的女優感情好的不得了，熟女女優「伊織涼子」、身材教科書「Julia」、本格派美人「本庄鈴」以及害羞美少女「時田亞美」是以母女和姊妹相稱，拍片空檔時常會結伴遊玩，同事務所的其他女優偶爾也會加入，感情融洽的就像個大家庭。

ACT的女優也常常一起聚餐。圖／翻攝自info_actent on X

另一家經紀公司ACT更厲害，他們讓旗下一姐、也是AV界的第一美腿「新有菜」成為所有女優的大天使，舉辦各種像是忘年會（尾牙）、新年會（春酒）的聚餐讓大家交流培養感情，像才剛出道的新人「春陽萌花」手上就有一大堆和大學姐的合照，宣傳收藏兩相宜～

春陽萌花才剛出道就有很多前輩幫忙。圖／翻攝自moodyz

為什麼十年過去有那麼大的轉變？因為時代不一樣了，過去事務所的意志凌駕於女優的意願，女優可能到了攝影棚才知道當天要拍的是什麼作品，就算不想拍也很難拒絕，所以經紀公司天塌下來也不怕。

但現在不一樣了，㦹AV新法實施後女優才是主角，不知道要拍什麼那就不要拍，拍完以後覺得不喜歡就可以把作品下架，反正最多不拿片酬；然後如果太累或是有其他事要做，也可以像上班族一樣留職停薪，像五十嵐清華和一宮希帆一休都快休了半年⋯⋯

因為AV新法，所以五十嵐清華休業很久。圖／翻攝自igarashi_kiyoka on X

所以事務所要用其他的方式綁住女優，不只過去兇神惡煞的經紀人現在都變慈眉善目只說好話了，更重要的是要想出一些方法「羈絆」住女優：有些事務所是從她們的男朋友下手，拜託他們管好自己的女朋友讓她們好好工作和男優啪啪啪；更高明的就像上述兩間事務所一樣把大家變成好朋友，大家一起認真工作最快樂了－－

什麼？你說薪水什麼事的被人家知道不要緊嗎？也拜AV新法所賜，女優不但要同意演出的內容也會知道自己的報酬，一切公開透明，事務所也不怕她們和其他女優私下討論，不滿意的話下支作品再談看怎麼和片商爭取就好了〜

C-More的女優都是母女和姊妹。圖／翻攝自honjosuzu on X

最重要的是當大家都是好朋友後，事務所還可以藉由大家在社群上的互動替新人宣傳甚至一起爭取工作，比方說因為本庄鈴和時田亞美很要好，所以考量廠商實力後事務所會拜託「兩位女優一起邀請」、「這樣子大家會更努力工作」，女優的等級愈高、廠商對女優的需求愈強烈那事務所就愈容易幹大事！

這就是為什麼女優現在常常玩在一起的原因，當然她們的感情都是真的，只是事務所也有自己的盤算〜