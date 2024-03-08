長腿超胸AV女優挨轟詐欺！「極品新人」影片擷圖驚呆千萬人

日本新人AV女優神谷乃子出道作於本月5日正式發行，她被片商譽為「超逸材新人」，想不到卻有日本網友發現，她本人與封面差距過大，引發千萬網友熱議。

根據官方資料介紹，神谷乃子身高175公分，腿長85公分，上圍則是F罩杯，被片商譽為特別優秀的「超逸材新人」，出道作在5日發行。

神谷乃子出道作發行隔天，有日本網友在社群網站X貼出影片擷圖，然而擷圖卻與片商封面大不相同，皮膚較為黝黑，五官也不如封面精緻，整體氣質天差地別。日本網友不滿，本人與封面差別過大，質疑是詐欺，該篇文章已有千萬人次瀏覽。

神谷乃子長相與封面差距太大，引發批評。圖擷自りば村推特

日本網友直言「過份」、「難怪預告片裡沒什麼露臉」、「以後不該只是封面P圖，影片內也要修一下吧」、「不如找個身材好的女生再用AI換臉就好了」、「封面詐欺根本太過分了」、「以後P圖不要只P封面好嗎？」。

不過也有網友緩頰，質疑該網友擷圖刻意選擇臉部歪斜的瞬間，才會出現醜照，本人也不一定如擷圖難看。