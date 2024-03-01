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【一劍浣春秋】胎尼率先出道！會有下一個去日本拍AV的台灣妹子嗎？

聯合新聞網／ 一劍浣春秋
台灣網紅胎尼以田井虹之名在日本出道。圖／翻攝自faleno
台灣網紅胎尼以田井虹之名在日本出道。圖／翻攝自faleno

相信大家都看到了，台灣美少女胎尼（Tiny）以「田井虹」之名加入日本片商FALENO STAR，拍了極具意義的AV作品，成為繼觀月雛乃後挑戰日本成人影視界的第一人〜

台灣網紅胎尼以田井虹之名在日本出道。圖／翻攝自faleno
台灣網紅胎尼以田井虹之名在日本出道。圖／翻攝自faleno

消息一出片商的官網立刻癱瘓，因為胎尼在之前於台灣的情色演出是連乳頭都封印的，所以這次日本發片之旅她是一次解禁，沒有什麼地方不能看，也與男優東尼大木真槍實彈九淺一深－－由於「田井虹」的藝名可以組合成「畊 虹」，再加上男優向來有「暗黑杰倫」之名，所以也有人戲稱這是畊宏與杰倫翻臉了⋯⋯

香港女星繪麗奈的出道也是轟動日本。圖／翻攝自faleno
香港女星繪麗奈的出道也是轟動日本。圖／翻攝自faleno

不過話說回來，先是香港女優「繪麗奈」，接著又是台灣妹子「胎尼」，日本少子化真的有這麼嚴重、需要把觸手伸入華人圈徵才？那下一個去日本討生活的台灣妹子又是誰？

其實最重要的還是片商！不管是繪麗奈還是胎尼，她們出道的片商都是FALENO STAR，而從繪麗奈暫停發片後也沒有去其他地方發片的狀況來看，需要找洋將的就是FALENO STAR；至於為什麼是FALENO STAR呢？理由很簡單，別看其他片商新鮮的肉體一大堆，但始終有些經紀公司不願意和FALENO STAR合作，為了突破困境所以他㥃決定使出奇兵向香港和台灣徵才，在第一位女優「繪麗奈」出道作拿下2023上半球季銷售排行榜第二後，FALENO STAR覺得咦不錯喔這招可以用，所以不只又和繪麗奈簽約繼續發行作品，也廣發英雄帖向台灣徵才〜

台港妹子都是在FALENO STAR出道。圖／翻攝自FALENO_official on X
台港妹子都是在FALENO STAR出道。圖／翻攝自FALENO_official on X

然後第二個問題，為什麼其他片商不有樣學樣？

理由很簡單，因為有夠麻煩，一般片商要人都是找事務所合作，然後事務所徵才的管道都是靠星探發拙，一般來說星探在新宿街頭搭訕人都搭訕不完了，已經沒有手伸到台灣和香港了；再來，就算透過另外的管道在台灣和香港找到願意為日本AV界獻身的豪放女，但AV界可是非菁英不收的菁英中心，臉蛋和身材沒有一定水準人家還看不上眼的，光是「身上不能有刺青」的要求就一堆人過不了關了。

雖然日本也有刺青女優，但海外徵才他們會希望沒有刺青。圖／翻攝自karen_sflirt on X
雖然日本也有刺青女優，但海外徵才他們會希望沒有刺青。圖／翻攝自karen_sflirt on X

最後也是最重要的是，大家都以為去AV界當洋將可以賺很多很多錢－－但也沒有喔，一切都還是照著日本的規則走，並沒有因為你領的是港幣還是新台幣就比較多錢，相反地反而因為日文一直貶值而錢變少了，講白一點，在台灣拍長片並沒有拿得比較少，去做直播如果敢撩甚至不用打炮還賺更多〜

好吧，如果遇到條件不錯，對方又願意到日本拍片也不在乎片酬的話，那就沒問題了嗎？

香港女星繪麗奈的出道也是轟動日本。圖／翻攝自faleno
香港女星繪麗奈的出道也是轟動日本。圖／翻攝自faleno

沒啊，還有限制！首先，會想去日本拍片的台港妹子大多之前就已經接觸情色的演出，但日本會希望合作的對象能有一點名氣，可是這種人大多有過無碼片的演出，偏偏日本片商又對這點很介意－－對，我知道日本片商自己用過很多在FC2平台和無碼賣家合作的出鮑女，但他們就是會希望這些自海外引退的火槍兵之前在馬兒上而不是下馬過被大家看光光，所以⋯⋯

所以辦工作簽證反而是最後才要解決的問題（但工作簽證也沒那麼好辦就是了），也因為限制很多但錢沒有很多，所以雖然FALENO STAR視這些外籍洋將為奇兵但其實能符合他們要求的台港妹子就像日本的壓縮機一樣稀少，下一個不知道在那裡啊啊啊啊啊啊！

刺青 女優

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