【一劍浣春秋】欠稅6000萬還不出！深田詠美還有機會翻身嗎？

近來AV界的頭條新聞是什麼？當然就是「深田詠美」的欠稅事件！

如果你不知道發生了什麼事容我整理一下：AV界的流量王、可說是暗黑最強網紅的深田詠美，最近被日本的稅務單位發現自出道以來一直沒有報稅，所以要求她補繳8000萬日幣（約台幣1680萬）的欠稅－－結果深田詠美不只2000萬日幣（420萬台幣）存款馬上充公而且還欠了一屁股，再加上走紅以來的經紀人突然提了離職，在最新一支YT的影片上可以看出暴瘦的她氣色相當差，陷入了超大危機⋯⋯

深田詠美最近狀況很不好。圖／翻攝自fukada0318 on X

事情爆發後深田馬上成了大家嗑瓜子聊天的對象，有很多習慣各打五十大板的人懷疑她也是共犯結構的一員，欠稅被抓是剛好；不過就業界經紀人的看法這完全是深田的事務所不好，這些AV女優大多學歷不高，很多人連中學都沒唸完，最好是知道怎麼報稅或是怎麼逃稅，沒把事情做好的事務所是混蛋！

所以新聞出來後很多女優要求事務所說明清楚報稅的狀況，也有事務所直接開課讓女優們知道所得稅要怎麼申報－－不過最慘的還是深田詠美，明明是大家都羨慕的流量王，現在不但存款歸零而且還有6000萬日幣的欠稅要還，而且以AV女優的收入結構以及她的近況來看這會是一筆超超超超超沉重的負擔，要還錢沒想像中容易啊〜

片酬是女優最主要的收入。圖／翻攝自ren_gojo_ on X

為什麼呢？讓我來說說AV女優的收入要怎麼算呢？目前來看女優的收入有三項，首先就是片酬－－這個很簡單，就是你拍A片的酬勞，在AV新法的規定下除了拍完新片後的酬勞，還有片商發行精選輯的「二次使用料」，這也是AV女優的主要收入，這一塊兒咱們聊過很多次了，因為經紀公司會抽走一半的酬勞，所女優實際拿到的薪水並沒有想像中多，專屬女優每支作品大概可以拿到60-100萬日幣（12.6萬到21萬）、企劃女優則是每支作品20萬日幣（4.2萬台幣，日幣一直跌讓女優顯得愈來愈廉價），這樣的數字說明深田如果想靠拍片把錢完那必須不吃不喝連續拍個50到60支作品，以她目前拍片幾乎停擺的狀況來看真是天方夜譚⋯⋯

TRE這種大活動是女優的最愛。圖／翻攝自TREtaipei on X

所以接下來就是要靠第二第三個管道了，首先是活動的出場費，這指的當然不是片商或店舖在東京秋葉原辦的那些活動，那邊的出場費連想去吃頓大餐都不夠，這邊講的是像TRE台北國際成人展這樣的大型活動。以深田詠美的等級雖然不及於已經退休的三上悠亞，但也是業界的金字塔頂端，唯一的問題是願意出大錢的主辦單位不多，所以最近連續辦了兩次成人展的韓國為什麼讓女優趨之若鶩就是這麼回事。

深田曾經開發乳清也賺了一筆。圖／翻攝自fukada0318 on X

再來就是代言商品，但這其實對AV女優不利，因為工作內容的緣故，她們能代言的不是情趣用品就是壯陽藥，不然就色色的手遊－－也難怪報導中說深田詠美一直在找賭場的荷官做，那邊的錢比較多，發一次牌比其他代言好賺多了。

但那也不是一天到晚都有工作啦，其實深田之前已經找到第四條路了，就是自己做商品當網紅帶貨，之前她積極瘦身加上醫美塑型雙管其下然後開發出乳清這個產品加上社群行銷，一下子鈔票就如雪花般飛來惹，但是……

女優最常接代言的商品就是情趣用品。圖／翻攝自home on X

不過也就這一檔了，現在她不但在所屬的片商地位下滑就連社群人氣也是急凍，明明鬧出這麼大的事了但拍攝的影片並沒有那麼多人要看，也難怪業界中人不看好她了；而看到女優賺錢的管道後相信你就知道這些女優真的沒想像好賺，所以為什麼有人做一做就不想做、為什麼有人做一做就直接下海用鮑鮑換包包就是這麼回事－－

錢，真的不好賺啊！