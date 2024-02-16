【一劍浣春秋】看了秒軟！日本AVer最看不下去的三大因素是？

你喜歡看AV嗎？雖然日本片商都很有經驗，但有沒有什麼情況會讓你突然軟掉、甚至縮陽入腹？

這是最近日本粉絲討論得非常熱烈的話題，儘管隨著攝影器材和醫美技術的進步讓女優愈來愈美影片素質也愈來愈好，但動不動讓片商必須塞進很多很多場景把時間塞滿，最近就有人整理出「看AV會瞬間軟掉的原因」，讓我們一塊兒來看看！

刺青女優柊優希因為身上的圖騰而評價不高。圖／翻攝自yuuki_sflirt on X

首先是女優身上有刺青，這也是台灣女優常被聲詬病的原因之一，在日本這個身上有刺青不能進大眾池泡湯的國家，身上有刺青的女優被排斥是很正常的事。打個比方，明明臉蛋不錯身材也辣還有著超適合她的短髮造型，但「柊優希」這位女優的作品最常收到的評價就是「明明是個不錯的女孩但身上一堆有的沒的圖騰真是可惜了」，儘管知名歌手「井口理」有替她說話，但柊優希在一般日本AVer的評價仍然不高，讓沒有太多片商邀約的她只能去攝影會兼差，甚至要把社群帳號鎖起來禁止分享〜

所以你知道為什麼刺青的女優不少，但拍片的時候大家不是貼膠帶就是擦脂抹粉要把那些圖騰蓋掉的原因吧？就是因為說自己看到刺青立刻軟掉的粉絲太多，不想和賣片過不去的片商只好想盡辦法遮掉或避開。

著衣性交也讓很多人受不了。圖／翻攝自mgstage

而除了刺青以外，另一個讓很多人受不了的狀況是「著衣性交」，這可能會讓一些人覺得奇怪，女優衣服散亂、性感部位若隱若現的模樣非常誘人不是？其至有片商專門企劃這樣的系列，讓女優從頭到尾都穿著衣服整支作品完全沒有全裸的演出，但在日本有為數不少的粉絲認為這樣的設計很蠢，脫了褲子放屁那叫多此一舉，而穿著衣服做愛則是違反自然，你說在某些劇情像是偷情或是硬上為了爭取時間讓女優來不及被剝光就交合那也就算了，很多明明是很自然的場景女優卻死不脫內褲和男優辦事真的是莫名其妙，片中的人不嫌麻煩，我們看了都尷尬！

一堆跳蛋也讓影迷有密集恐懼症。圖／翻攝自dmm

還有嗎？還有個讓很多人受不了的狀況，叫做「大量のローター軍団の襲撃」，意思就是男優拿出一堆跳蛋攻擊女優。這種狀況通常會出現在所謂的「鬼高潮」企劃，什麼是「鬼」呢？不是鬼靈精怪或鬼斧神工，這裡的鬼和英文的Most一樣是比較級的最高等級，相當於台語的「夭壽」，意思就是女優被搞到前所未有的高潮－－要怎麼把她們弄到那種狀況？最簡單的方式就是團結力量大，你找多一點男優來胡搞瞎搞女優自然就欲仙欲死了，假如預算不夠沒辦法找太多男優助陣，片商就會讓男優一個人拿二三十個跳蛋往女優身上招呼當天馬流星拳用，一樣可以收到不錯的效果！

但很多人看了受不了啊：雖說數大就是美，不過看男優拿一堆跳蛋真的讓人覺得很LOW，一來會覺得女優很可憐被一堆電動馬達亂搞，二來男優靠道具搞得女優雞毛鴨血也給人勝之不武的感覺，最後也是最重要的是打從有AV開始這種拿道具去玩弄女優的做法就常被影迷詬病是「混時間」，結果你一次拿那麼多出來是要幹嘛？提醒大家趕快測試一下快轉鍵有沒有壞掉是嗎？

畫面裡有太多男優也讓某些粉絲覺得噁。圖／翻攝自s1s1s1

除了以上三個理由之外，「女優屁股有傷疤或痘疤」、「畫面裡有太多男優」、「女優腿上有OK繃」以及「明明是演校園片女優卻做著超華麗的指甲」這些選項，看A片你有沒有完全不行的點？上面講的這些狀況你也無法忍受還是覺得日本AVer太過挑剔？網路時代，做得不好大家馬上就訐譙，雖然不可能有零負評女神但片商也要民之所慾常在我心，不斷精進才能拍出更好的作品〜