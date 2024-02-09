【一劍浣春秋】這些片子太好看！所以片商拍了續集～

提到日本AV，你有什麼想法？

是如花似玉的女優？是製作精良的影像品質？是各種腦洞大開的作品企劃還是死都不肯拿掉馬賽克的傲慢？其實大家從小看到大，日本AV就像陽光空氣花和水的存在，但大部分的粉絲應該只負責看，不太會去研究片子是怎麼拍出來的⋯⋯

小坂七香的作品從簽約到上市花了八個月的時間。圖／翻攝自nanaka_cat on X

首先，片商要決定拍攝什麼樣的題材，接著他們要找適合拍攝這個題材的女優，等到對方點頭答應演出並且簽約後就把預算抓好發包給製片公司，在經過一到兩天的拍攝後就要開始剪輯加後製了－－由於現在AV新法對發片有相當嚴格的規定，所以像改名重生的「莉莉遙香」就說了，自己雖然已經拍好復活的作品，但因為法律規定的程序會拖很久，所以作品上市和大家見面應該是半年後的事了。而最近才剛情報解禁的大型新人「小坂七香」則是在去年七月就和事務所的經紀人去吃燒烤慶祝拿到業界最頂尖片商S1的專屬契約，結果她的作品什麼時候出來你知道嗎？是今年2月〜

大部分的AV作品都是一支走完所有劇情。圖／翻攝自amazon

所以想要靠著拍A片立刻解決財務危機好像沒那麼容易，不過女優怎麼樣我不管，重點是看了這麼久的日本A片，相信大家都發現了，不管是單純激烈碰撞的肉片還是你NTR我我又在丈夫的面前侵犯你的作品，通通都是一支作品起承轉合全部搞定，也就是日本AV和台灣的布袋戲是站在極端的對立面，一個是一片搞定所有大小事，一個則是不管發了多少片永遠沒有結局……

那麼，有拍成連續劇的AV嗎？

近來最受歡迎的漫改作品，共三集。圖／翻攝自amazon

當然有的，不過可以分成有計畫性的連續劇和因為作品大賣所以臨時追加新劇情的片子，先講有計畫的連續劇：近來最著名的就是「カラミざかり」，這是由片商Moodyz製作的「漫改」作品ー什麼是漫改呢？就是由漫畫改編的作品，故事敘述高中裡兩對男女的愛恨情仇，他們原本兩小無猜對感情懵懵懂懂，後來到了其中一人的家裡發現他的自慰套後事情變得一發不可收拾，有些時候他們二打二大亂交，有些時候其中一人會把兩個女生約去他家玩3P，男主角雖然也是亂交小隊的一員，但他其實對小野六花飾演的女主角有著淡淡的愛戀⋯⋯

之所以會變成連續劇是因為漫畫原作太長了，所有劇情用了240分鐘也裝不完，所以片商只能把它拆開來變成上下兩集加上另一支番外篇（所以總共是3支），但就算是這樣做原作還是有一段內容沒能實體化，就看看作品賣座如何，未來有沒有機會補完了〜

天宮花南的喪女尼特族意外受歡迎，然後就有了續集。圖／翻攝自amazon

那事後再追加劇情的作品呢？那就是由天宮花南演出的「喪女尼特族」系列了，這系列的女優很有意思，因為扮演的是不肯出去工作然後對男女關係很不在行的尼特族，所以她們的打扮非常邋塌、眼鏡總是掛在臉上，然後手機不離身整天都在打電動，一副看起來就是生人勿近的模樣－－但就在這時候，好久不見的弟弟回來了，在家總是抱著手機的她覺得很不習慣卻又對他的一舉一動非常在意，不知不覺發現下面熱熱的濕濕的黏黏的她回到了自己的房間拿出按摩棒發洩，卻沒想到弟弟正透過門縫偷看她的一舉一動……

接下來就是一系列激烈的戰鬥了，因為女優的造型和劇中演出的感覺實在太特別了，所以天宮花南一戰成名，不只在串流平台拿下第一而且還緊急追加新劇情，在鄉下老家惹人嫌的天宮花南和媽媽大吵一架後帶著爸爸的遺照來到了東京，因為原來和她亂來的弟弟出國公幹不能再陪她亂來，所以她去投靠了表弟，然後又是一陣狂抽猛送！

紗倉真菜也要演出這系列。圖／翻攝自amazon

緊接著SOD的一姐「紗倉真菜」也要演出這個系列了，這和剛剛介紹的漫改作不同，完全是無心插柳只是因為作品大賣的衍生作品，片商一開始是完全沒有要拍續集的；能做到這樣我覺得天宮花南不枉走這一遭了，這完全是因為她表現得好才有的待遇，其他女優很難有這樣的幸運，恭喜！