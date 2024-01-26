【一劍浣春秋】解禁毀了女優生涯？！天使萌說的是真的嗎？

魔鏡啊魔鏡，什麼樣的A片最好賣？

答案有兩個，首先就是「新人出道作」。這很好理解，男人嘛，都是喜新厭舊，看到新鮮的肉體，看到片商修得漂漂亮亮的封面誰都想嘗鮮，所以新人片幾乎都有不錯的銷量ー這也產生了幾個現象。

新人片是業界最好賣的作品。圖／翻攝自ideapocket

首先，各片商都瘋狂發掘新人，愈強大的片商新人愈多，業界最強的片商如S1、Moodyz以及SOD STAR幾乎每個月都有新人出道；再來，絕大多數的女優都是出道即頂峰，這就要再一次講到酒店理論，今天你去開了一個包廂，如果媽媽桑來推銷說這個妹子第一天來上班那你肯定喊框要帶出場嘗鮮對吧？所以女優的第一支作品幾乎大家都會買單，但看完片子以後那些粉絲還會不會繼續購買作品那就很難說了，因為又有其他新人出道了⋯⋯

偽裝新人再出道的五日市芽依。圖／翻攝自arrows_5may on X

還有第三個現象就是有些女優會在片商的授意下偽裝成新人，因為AV女優出道也是有淡旺季之分，大型片商又吃掉了市場上最好的那些新人，搶不過人家的片商就會把某些條件還可以但沒有嘗到走紅滋味的女優改個名字偽裝成新人出道－－因為AV界實在太多太多女優了，影迷如果沒有像孫悟空一樣練有火眼金睛不見得能認出來，所以這些偽新人的作品銷售還不差，甚至像「五日市芽依」已經漸漸有了發片機器的氣勢〜

星宮一花換了片商就解禁。圖／翻攝自s1s1s1

那除了新人片呢？那自然就是「解禁」的企劃了：就如同字面上的意思，「解禁」指的是女優以前不做現在卻肯做了的演出，比方說「星宮一花」從出道的片商S1移籍去了另一家片商Premium發片時就直接「中出し解禁」，意思是讓男優無套中出；除此之外還有「吞精」、「黑人」以及「蕾絲邊」的解禁，而口味最重的則是「アナル（肛交）」、「スカトロ（排便）」與「SM」，它們被稱為「3大」，女優能不碰就不碰：

但女優不想碰，影迷可是愛死了，對此天使萌就在社群上批評那些因為女優不肯解禁就給作品劣評的粉絲，說他們留言要求女優開放中出、給男優走後門肛肛好，只是滿足自己卻忽略了那對女優的生涯有害，因為很多女優就是因為一再解禁而葬送了大好的AV生涯，導致她們沒多久就下台一鞠躬惹〜

天使萌並不喜歡女優解禁。圖／翻攝自amatsuka_moe on X

這話由現役的女優來說實在是語重心長，不過天使萌說的是真的嗎？真的有女優的AV生涯是被「解禁」毀了？這個就必須回到天使萌出道的2014年，那時候正是業界發展最蓬勃的時候，馬賽克有夠薄，無碼片商不斷壯大，女優沒有AV新法保障，很多人是到了片場才知道當天要拍攝的內容……

對，那是個完全沒人權、女優如果拒絕拍攝會被臭罵甚至遭到威脅的年代，「解禁」兩字確實對女優傷害很大，像超可愛的「木村都那」就因為事務所的決策，從有碼界的明日之星變成在無碼界任人玩弄的小可憐（當然這樣也很多人看得很開心啦），所以天使萌的憂慮並非沒有道理，因為她那個時代就是這樣的。

櫻空桃解禁也沒怎麼樣。圖／翻攝自sakumomo1203 on X

但現在不一樣了，有了新法保護，女優沒有點頭片子是沒辦法拍的，再加上資訊流通迅速片商很多拍攝手法都被YouTuber們解密，所以大家都知道解禁或許沒有那麼可怕，然後比較可怕的解禁女優是可以揮揮手就不用演的，所以你說「解禁」兩字對女優的生涯有害嗎？也不至於吧！

隨便舉幾個名字，像「櫻空桃」，想當初她開放中出解禁時也是轟動武林驚動萬教，大家都覺得片商瘋了可能會毀了曾經在FANZA成人大賞拿下最優秀新人的好手，結果呢？結果她從此片片中出卻也扛起了片商的銷售，成了無可取代的看板女優；又比如神木麗，想當初她中出解禁的時候也是罵聲不斷，大家都無法理解一個後勢看漲極有可能成為片商招牌的女優為什麼要這麼快用「解禁」兩字拼銷售？結果呢？結果神木的表現蒸蒸日上，不只解禁片人手一支賣翻天，和其他三位同期出道的女優（星乃莉子，小湊四葉以及戀渕桃菜）相比她完全不遜色的。

更不要說因為很多人不願意演出重口味的作品，所以一解禁就停不下來老在演出很激烈作品的女優，像「鹽見彩」始終很穩定地發片比很多女優撐得更久了。

神木麗解禁後聲勢更上層樓。圖／翻攝自rei_kamiki on X

身為業界最頂尖兼作風最保守到現在仍然不拍VR片的女優，天使萌肯定有她的觀點也有她的憂心，一路走來她肯定看到不少女優因為解禁而生涯提前結束，但時代不一樣了，一來對很多女優來說不解禁就無法生存，二來現在片商也會以不傷害女優為前提用解禁的方式想辦法刺激銷售而且證明有效，我想大家就把天使萌的說法放在心上，知道她是這麼想的就好，但現在的AV界並非是女優解禁就會活不下去的地方，大家開心看片，不用替女優操心〜