日本奇蹟雙胞胎「美到像AI」 姐妹花真實身分曝光！

隨著AI功能逐漸進步，人人都能透過AI產製出一張漂亮的圖片。近日，X（原Twitter）瘋傳一張日本雙胞胎的美照，甚至一度被懷疑是AI製圖，不過有網友立刻跳出來解釋，姐妹花其實都是真人，且真實身分是「偶像」。

近期X平台上瘋傳一張日本雙胞胎穿和服的美照，甜美的外貌讓不少人誤以為是AI製圖，不過立刻有網友發現姐妹花其實都是真人，並且還有許多粉絲跳出來佐證，姐妹倆的真實身分才曝光。

事實上，來自德島縣的雙胞胎現職為偶像，且各自在不同團體發展，兩人先前皆在醫美診所擔任護理師，後來被星探相中。姐姐森風花（森ふう花）在去年（2023）加入4人女團「まねきケチャ」，妹妹柊琪琪（柊きき）則是女團「夜光性アミューズ」的成員。

姐姐森風花（森ふう花）為日本4人女團「まねきケチャ」的一員。圖／擷自X @idol_a_la_mode

雙胞胎平時除了各自的工作外，也經常獲雜誌邀請合體拍攝，姐妹倆更在去年首次推出寫真集，而被日本網友封為「奇蹟雙胞胎」。目前網路上流傳和服照是森風花PO在平台上，她表示「希望將金婆婆與銀婆婆當作目標，活到一百歲」。據了解，金婆婆與銀婆婆一度是金氏世界紀錄記載的「人類史上最長壽雙胞胎」，兩人分別享壽107歲及108歲。

妹妹柊琪琪（柊きき）則是女團「夜光性アミューズ」的成員。圖／擷自X @Yoruamiofficial

照片一曝光，立刻引起日本網友暴動，「我從來沒看過這麼可愛的雙胞胎」、「超漂亮！」、「祝這對美麗的雙胞胎長壽」、「這是AI製圖嗎？太漂亮了…」、「這驚人的美貌」。