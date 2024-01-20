【一劍浣春秋】不見得是無碼片！女優討厭的作品是「這類型」

雖然AV新法規定女優可以對討厭的作品企劃說不，不過問題來了，女優會討厭什麼樣的作品？

可能會有些人想問，無碼片算嗎？

無碼流出讓很多女優心情不是很好。圖／翻攝自prestige-av

的確，之前SOD集團流出沒有馬賽克的母帶時，有幾位女優說了自己無法接受，不過與其說是不想被大家看到自己的私密處，不如說她們更痛恨片商的作業疏失。另外，也提供當時幾個女優的說法供大家參考，某位女優是說自己在演出前是有揣摩要怎麼演出比較好的，所以她讀熟了劇本，也思考了該如何呈現劇中角色的個性，甚至連馬賽克這件事也考慮了進去，結果片商竟然把無碼母帶流了出去，完全辜負了她的用心⋯⋯

女優討厭無碼片的不多，所以無碼片才能源源不絕。圖／翻攝自caribbeancom

所以你說女優討厭馬賽克嗎？我是覺得沒那麼嚴重，就像某些酒店妹不喜歡和客人喇舌一樣，確實有些女優覺得馬賽克是她們的最後防線，但就如同大家說的，馬賽克是後製上去的而不是現場在她們下半身加一塊毛玻璃，所以大部分的女優對作品是有碼還是無碼並沒有感覺，她們在意的是片商犯了錯卻又推諉卸責說是駭客不道德，還有，片子在網路流傳得那麼廣對她們的收入卻沒有半點幫助〜

BDSM的作品嚇壞秋山祥子。圖／翻攝自graphis

當然啦，現在有碼界也嚴格限制女優拍無碼片，更和女優們的喜好無關了。那真的會讓女優討厭的是什麼作品？答案很簡單，就是會讓她們「不舒服」的作品ー哪裡不舒服？那就分成身體和心理方面了：身體不舒服很好解釋，就是拍完會「很痛」的作品，像秋山祥子就說自己印象最深刻的就是「人體固定」的作品，那時候不像現在，拍片前會知道自己要拍攝的內容，所以她一大早到了攝影棚才知道自己要上夾棍扮演犯婦戚秦氏，當時她的感覺是「好想回家」；好不容易把片子拍完了她是馬上打電話給經紀人大發雷霆，因為不只身子又酸又痛，手腳上的勒痕是過了兩三天才消去，讓她很後悔當時沒有掉頭就走。

南梨央奈在雨中拍拍到怕了。圖／翻攝自mina_rio on X

還有外型蘿莉的南梨央奈，她是在社群上說自己印象最深的是2012年的一支在雨中演出的作品，因為天氣冷又淋雨讓她覺得自己拍著拍著快凍死了，那絕對不是只有「雞皮疙瘩的程度」，好不容易把片子拍完了因為聽說男優那邊的盥洗室水比較熱，所以她不顧一切地衝進去和男優一起洗澡而不是鴛鴦浴，因為她真的拍到快失溫惹〜

峰奈由果很排斥那種「不舒服但有了感覺」的作品。圖／翻攝自ananweb

這種經驗一次就好，南梨央奈不會再拍第二次。至於心理上的不舒服則大多是出現在劇情片，不久前在一場兩位退役女優「峰奈由果」和「戶田真琴」的對談中她們不約而同地說不喜歡片商要她們演出那種「不舒服但是有感覺」的作品－－這樣講可能太抽象，但我隨便講幾個知名系列片大家就明白了：像是「逃獄犯」、「在丈夫的面前被侵犯」、「在丈夫出差的時候我被他的上司強暴了七天七夜」都屬於兩位女優討厭的範圍，因為她們不明白為什麼這樣的作品最後都會讓片中的女性因為對方生猛有力而沈溺於肉慾中，和對方做個不停甚至主動求歡，甚至還覺得這樣的作品根本教壞囝仔大小，會讓大家誤以為只要你夠猛女性就會無條件地服從你。

劇情片是很多影迷的最愛。圖／翻攝自amazon

這就是女優會排斥拍攝的作品，身體的部分不用說了，沒有人想在工作的時候搞壞身體，所以拍片的時候還是要請片商做好保護措施，也請女優不要勉強；至於心理的部分，由於真的有人沒辦法搞清楚作品和現實的差別，我是覺得直接停拍好像不太好，畢竟現在喜歡劇情片的大有人在，但應該不只要加註警語，有必要的話甚至要請男女優在作品最後和大家講清楚說明白，不要讓看片的人有錯誤的觀念〜